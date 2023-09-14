Психолог ответил на вопрос, как заставить мужа дарить подарки

«Вы пытаетесь повлиять на мужчину, чтобы он дарил подарки. А он не дарит их вам не потому, что он такой. Да, возможно, он жлоб. И здесь ваша задача либо принимать это, либо не принимать. Но чаще всего женщины притягивают мужчину на свою внутреннюю программу: то есть для вас это нормально, что вам не дарят подарки, вы не хотите этого, вы живете в плену своего мышления, своих установок. Так будет всегда, пока вы себя не измените. Есть женщины, которым дарят подарки, делают предложения, любят, заботятся, проявляют нежность, тепло, уважение... Почему? Потому что у них такая программа внутри: они себя любят и ценят. А вы на себя наплевали. И вам пофиг на себя, и вашему мужику на вас пофиг тоже», — объяснил Марк Бартон.