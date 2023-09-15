Почему людям нравится «щекотать нервы»

Человек всегда находится в поиске новых впечатлений, но иногда излишне этим увлекается. Порой поиск «острых ощущений» угрожает ментальному и физическому здоровью. О том, почему нам нравится рискованное времяпровождение и как найти безобидные способы получения ярких эмоций, рассказывает специалист Московской службы психологической помощи населению Алексей Гонтаренко.

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Что с нами происходит, когда мы увлекаемся просмотром хорроров, посещаем экстремальные аттракционы или прыгаем с парашютом? Почему движимые духом приключений, испытав эти яркие эмоции один раз, мы уже не можем остановиться?

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— Такое пристрастие вызвано, в первую очередь, желанием испытать яркие эмоции и новые ощущения. Наивысшей точки эта потребность достигает в подростковом возрасте, после чего идет на спад. Когда мы «щекочем себе нервы», организм начинает вырабатывать больше гормона радости, а кортизол и адреналин, отвечающие за уровень стресса, снижаются. Мы получаем удовольствие, поскольку после любой стрессовой ситуации, сопровождаемой страхом и учащенным сердцебиением, наступает чувство эйфории, — говорит Алексей Гонтаренко.

Психологи выделяют несколько психологических факторов, которые толкают нас на поиск новых впечатлений.

Феномен «компенсации». Когда человек испытывает трудности в профессиональной самореализации, напряженность в отношениях с близкими людьми или не имеет значимой цели в жизни, то приходится искать другие способы проявить себя. Ими могут стать различные экстремальные виды деятельности.

Внутренняя дисгармония. Стремление к рискованным увлечениям также может быть вызвано низким уровнем чувства внутренней согласованности. Когда человека не удовлетворяет качество жизни, теряется интерес к окружающему миру, людям и деятельности – он начинает искать новые острые ощущения. При этом занятия, сопряженные с опасностью, имеют и ряд положительных эффектов: развивается жизнестойкость, увеличивается порог стрессоустойчивости и уверенность в том, что можно справиться и с более трудными испытаниями.

Тем не менее, специалисты советуют научиться получать положительные эмоции без угрозы для здоровья.

Пересмотрите свои установки. Если вы ощущаете постоянное чувство дискомфорта или отсутствие удовлетворенности от профессиональной деятельности, стоит задать себе вопрос: «А своим ли делом я занимаюсь?» Помните, что никогда не поздно выбрать дело по душе. Помочь в выборе профессии могут психологи и профориентационные тесты.

— Если риск является постоянным спутником жизни, от которого невозможно отказаться, то в этом ключе можно рассмотреть ту профессиональную деятельность, которая напрямую сопряжена с ним. К таким специальностям относятся, например, пожарные, спасатели или спортсмены, — говорит специалист.

Проводите время с близкими людьми. Удовлетворенность от жизни можно повысить элементарным проявлением внимания, заботы и доброты к родным. Когда мы видим, что счастливы наши близкие, происходит внутренняя гармонизация, мы получаем позитивные эмоции.

Придерживайтесь здорового образа жизни. Правильное питание, полноценный сон, сбалансированный режим труда и отдыха позволяют улучшить качество жизни и помогают настроиться на позитивный лад. Включение в свою жизнь практики по релаксации: дыхательные техники, мышечное расслабление, медитации.

— Кроме того, регулярные занятия безопасными видами спорта позволят узнать границы возможностей вашего организма, укрепят здоровье, снимут накопившееся напряжение и улучшат настроение. При этом риск для жизни и здоровья является минимальным, — добавляет психолог.

Включите в свою жизнь новые впечатления. Интересные книги, приятная музыка, походы в кино и театр способны подарить массу положительных эмоций. Если есть желание получить дозу адреналина или представить, что вы находитесь в иной реальности, можно сходить на квест или попробовать себя в ролевых или спортивных играх. Также ярких впечатлений можно добиться, путешествуя или устраивая совместные походы с семьей и друзьями.