Почему мы не любим выбрасывать старые вещи

Каждому седьмому россиянину жалко расставаться со старыми ненужными вещами. Кто-то не может выкинуть одежду, надеясь, что она когда-нибудь пригодится, а кто-то хранит старые лекции со студенческих времён.

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Почему нам тяжело выбрасывать старые вещи, даже если мы ими больше не пользуемся? И как научиться избавляться от того, что захламляет дом?

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Любимая вещь

По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, каждому пятому респонденту (около 21%) трудно расстаться со старой одеждой и обувью.

«Мне тяжело выбрасывать одежду, потому что я всё время думаю – а вдруг она мне пригодится? А вдруг мода вернётся или я похудею? – поделилась 50-летняя Мария. – Я вообще люблю запасы, и расставаться с ними по доброй воле мне сложно. А потом, есть какие-то вещи знаковые, с которыми многое связано, или, например, я мечтала о них долго, или когда-то была чудо как хороша в них. Их тоже как-то жалко выбрасывать. Хотя в последнее время я себя начинаю заставлять это делать. Вот выбросила кофту, которая три года в шкафу висела».

По словам опрошенных, 9% из них жалко выбрасывать книги, журналы и газеты. Проститься со старой бытовой техникой и электроникой не могут 8% опрошенных.

Около 6% признались, что им тяжело выбрасывать памятные предметы, связанные с важными воспоминаниями.

«Я сентиментальная и храню даже всякие бумажки с мероприятий, – поделилась 24-летняя Марина. – Одежда у меня связана с периодами жизни, как я могу её отдать? Получается, этот период уйдёт».

Бережное отношение к старым вещам свойственно не только представительницам слабого пола.

«Мне достаточно тяжело расставаться с вещами, потому что кажется, что пригодится именно та вещь, от которой я избавлюсь, – поделился 21-летний Максим. – Что касается старых вещей, некоторые из них для меня много значат и хранят в себе воспоминания, и их тем более не хочется выбрасывать».

Ещё 3% опрошенных не могут отправить в мусорку старые игрушки. Около 2% россиян сложно расстаться с мебелью, ещё стольким же – с детскими вещами. 1% дороги старые аксессуары, бижутерия, украшения и часы.

Есть и другие вещи, с которыми тяжело расстаться, – музыкальные инструменты, документы, рабочий инструмент, запчасти, косметика, посуда, письма, открытки, школьные дневники.

Лишь каждый пятый – около 23% респондентов – умеет избавляться от старых и ненужных вещей без сожаления.

«Я складываю в пакет ненужные вещи, потом в отдельный – для дачи, – поделился 42-летний Виктор. – Дачный разбираю, оставляю пару вещей. Остальное выбрасываю. Жалко, да, за деньги покупалось. Но если не выбрасывать, для нового ничего не остаётся. Сначала было тяжело выкидывать, но потом понял – становится ещё тяжелее, если вещи скапливаются».

«Я вообще старые вещи отдавала племянницам мужа, – призналась 32-летняя Екатерина. – Вещи классные, но если я их не ношу, стараюсь отдать тому, кто будет носить».

12%, наоборот, не могут заставить себя что-то выбросить.

«Я столкнулась с тем, что ненужные, но ещё хорошие вещи некуда деть, – призналась 36-летняя Анна. – В городе не найти, куда сдать макулатуру, металлолом, а уж одежду и подавно! А на помойку нести рука не поднимается. У нас народ возле мусорки вещи оставляет – никто не забирает».

Надо отметить, что за 11 лет с момента прошлого исследования почти в два раза увеличилось количество россиян, которым не жалко избавляться от старых и ненужных вещей. В 2012 году их было 12%, а в этом – уже 23%.

Есть понятие «синдром Плюшкина» – так называют патологическое накопительство и отказ выбрасывать старые вещи. При таком синдроме люди собирают и хранят вещи, которые вообще не используют. Чаще всего это касается предметов домашнего обихода в настолько больших количествах, что они препятствуют использованию помещений по прямому назначению. Как правило, в таких случаях человек не использует вещи и не сортирует их, а просто складывает в общую кучу.

По мере роста коллекции накопленные вещи начинают мешать свободному передвижению по дому, выполнению бытовых функций, а также угрожают безопасности.

Обложились одеждой

По словам экспертов, причин, почему люди не могут научиться выбрасывать старые вещи, много. Одна из таких причин – особенности воспитания.

«Поколение бабушек – поколение, которое пережило голод, блокаду, бедность, серьёзную войну, тяжело расстаётся с вещами, – объяснила психолог Татьяна Красильщикова. – Там ведь были большие трудности с вещами. Поколению бабушек очень трудно их выбрасывать. Многие бабушки активно передавали вещи следующему поколению, соответственно, их дети выросли с ощущением того, что одежду не надо выбрасывать – а вдруг пригодится? Сейчас такой подход уже не способствует выживанию. Раньше, правда, нельзя было достать те вещи, которые сейчас легко найти. У внуков на рациональном уровне есть понимание, что вещи выбрасывать нужно, когда копится слишком много. Но остался подсознательный внутренний страх, который идёт от старшего поколения».

Вторая причина – это индивидуальный склад ума и характера каждого человека.

«Люди обращаются с вещами так же, как они обращаются с остальными фактами и событиями своей жизни, – объяснила Татьяна Красильщикова. – Можно посмотреть на вещи в доме у человека и предположить, как он живёт. Если у него очень много ненужных, старых вещей, то, вероятно, и в своей жизни он не умеет расставаться с людьми, с местами, событиями и предпочитает держать их при себе, даже если они уже абсолютно не актуальны. Если у человека полный бардак и вещи лежат не на своих местах, то, скорее всего, и в голове у него тоже нет структуры. Если у человека много старых вещей, велика вероятность, что он не обновляет свою жизнь, может испытывать страх перед переменами».

Третья причина – боязнь ответственности. Всё-таки, чтобы выбросить ту или иную вещь, нужно иметь хоть каплю решимости. Люди, не склонные к ней, как правило, и хранят всякую ерунду годами.

«На каждую вещь нужно посмотреть и принять решение о том, нужна она или нет, – объясняет психолог. – Мелкие решения тоже отбирают много сил, особенно когда таких решений много. Поэтому очень часто бывает, что у людей нет на это ресурсов. Кажется, что выбрать, какие вещи выкинуть, совершенно невозможная задача и лучше пусть они все будут лежать в коробке в дальнем шкафу. Может, у человека депрессия, выгорание или просто мало сил. Может быть, он в принципе не очень умеет принимать решения и старается избегать этого процесса. Но ведь разбор вещей и расставание с вещами – это тоже принятие решения».

Непростое расставание

На самом деле даже приятные и памятные вещи совсем не обязательно хранить у себя долгое время.

«Мария Кондо в книге «Магическая уборка» классно пишет про то, что даже самая дорогая вещь выполняет своё предназначение только определённое время, – рассказала Татьяна Красильщикова. – А дальше можно от неё избавиться. Например, если тебе подарили очень красивую открытку с тёплыми словами от близкого человека, то эта открытка выполняет свою функцию в тот момент, когда ты её читаешь, и тебе в этот момент хорошо, ты получаешь порцию тепла. В принципе, в тот момент, когда тепло от открытки получено, её можно уже выбрасывать».

Вещь не обязательно должна приносить практическую пользу, однако она должна хотя бы для чего-то служить.

«Вещи – это не совсем вещи, – объяснила психолог, – это эмоции, это состояние. Если ты уже из вещи взял какие-то эмоции или состояние, то в принципе, с самой вещью можно и расставаться».

Более того, по мнению экспертов, выбрасывать старые вещи бывает даже полезно.

«В заваленном пространстве человеку сложнее жить, ментальные процессы даются труднее. Сложнее даже расчищать от ненужных мыслей внутренне самоощущение, – объясняет Татьяна Красильщикова. – Это правда: то, что нас окружает, и то, мы видим перед глазами каждый день, очень сильно влияет на наше внутреннее состояние. Многие отмечают, что когда они освобождают пространство в шкафу, то освобождается пространство внутри и появляется даже новое ощущение жизни».