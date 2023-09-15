Сколько нужно времени, чтобы вернуться в рабочий ритм после отпуска

Лето уже позади, но наверняка ещё не все вошли в рабочий ритм. Недавнее исследование определило, сколько времени нам требуется для снижения уровня тревоги после отдыха.

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С увеличением доступности технологий работникам становится всё труднее отключаться от своих обязанностей, что может привести к более быстрому подъёму кортизола.

Важно понимать, что отпуск является неотъемлемой частью поддержания психологического и физического здоровья. Отключение от забот позволяет сбросить стресс и предотвратить негативное влияние на организм.

При этом многие всё равно продолжают испытывать тревогу и напряжение после возвращения в офис. Вот сколько нужно времени, чтобы прийти в себя, по результатам исследования: