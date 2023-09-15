Пользователи сети вспомнили о заставивших рано повзрослеть вещах

Меня совратил бойфренд бабушки, когда я была в начальной школе. Я рассказала ей и маме в 15, а они пообещали засунуть меня в психушку за ложь. Прошло десять лет, и он совратил и мою сестру, которой 11 лет. Бабушка все еще думает, что мы лжем, и стопроцентно доверяет ему _ilikeparanormal