Как помочь близкому человеку выйти из абьюзивных отношений

Чары абьюзера могут свести с ума его жертву. Однако близкое окружение может легко распознать тирана, если посмотрит на эти отношения со стороны. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Марины Владикиной, как вытащить близкого человека из абьюзивных отношений и не стать ему врагом.

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По ее словам, если ваш близкий человек находится в абьюзивных отношениях, важно помнить, что он может быть в очень сложной и опасной ситуации.

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— Решение о вмешательстве в чужую жизнь зависит от конкретной ситуации. Помощь должна быть очень осторожной. Главное, что вы можете сделать — это быть поддержкой и дать ресурс вашему близкому в сложный момент, — отметила собеседница «ВМ».

Эксперт предупредила: жертва абьюза находится под психологическим давлением партнера, и нужно действовать аккуратно, чтобы не усугубить ситуацию.

Оказывайте поддержку

Покажите вашему близкому, что вы готовы выслушать его и поддержать в трудную минуту, посоветовала психолог:

— Постарайтесь создать максимально безопасное пространство, в котором она может открыто рассказать о своих чувствах и опасениях. Слушайте без осуждения и уважайте ее решения.

Предложите помощь

Помимо этого, нужно спросить у друга, как вы можете помочь:

— Часто жертвы абьюза нуждаются в финансовой поддержке, жилье или закрытии долгов.

Не обвиняйте

Не стоит критиковать человека, который попал в беду, за его выбор или действия, подчеркнула Владикина:

— Абьюзивные отношения — это очень сложная жизненная ситуация. Иногда люди чувствуют себя как в замкнутом круге. Объясните, что виноват в ситуации не ваш близкий человек, а его партнер.

Поиск профессиональной помощи

По мнению психолога, нужно аккуратно подтолкнуть жертву абьюза обратиться за поддержкой к специалистам, таким как психологи, психотерапевты, консультанты по семейным отношениям, или в организации, занимающиеся проблемами домашнего насилия.

Будьте осторожны с советами

Избегайте советовать вашему близкому человеку действия, которые они не готовы предпринять. Давление может ухудшить ситуацию, объяснила специалист:

— Если вы сами чувствуете, что не можете помочь ему справиться с этой проблемой, обратитесь за советом к специалистам, которые могут помочь вам поддерживать близкого человека.

Соблюдайте личные границы и будьте терпеливы

По словам эксперта, изменения поведения в абьюзивных отношениях может занять достаточно длительное время. Важно помнить, что ваш близкий может быть не готов их закончить прямо сейчас:

— Помогайте, не нарушая границ. Будьте терпеливыми и поддерживайте вашего близкого в его решении выйти из опасной ситуации.

Уделяйте внимание безопасности

Постоянно поддерживайте связь с вашим близким, несмотря на любые изменения в его отношениях. Знание о том, что у него есть поддержка, может быть критическим фактором в процессе выхода из абьюзивных отношений, уверена специалист.

Однако если вы уверены, что партнер применяет к вашему близкому физическое насилие, нельзя бездействовать, уверена Владикина:

— Абьюзивные отношения могут быть опасными для жизни. Ваш близкий человек может пытаться скрывать или замалчивать насилие. В этом случае ваши действия могут спасти ему жизнь или предотвратить дальнейшие травмы. Однако помните, что ваша роль — это поддержка и помощь, а не замена профессиональной помощи. Поэтому необходимо обратиться к специалистам и организациям, которые могут предоставить профессиональную и своевременную поддержку.