«Можно спасти жизнь»: как помочь близкому человеку выйти из абьюзивных отношений
Чары абьюзера могут свести с ума его жертву. Однако близкое окружение может легко распознать тирана, если посмотрит на эти отношения со стороны. «Вечерняя Москва» узнала у психолога Марины Владикиной, как вытащить близкого человека из абьюзивных отношений и не стать ему врагом.
По ее словам, если ваш близкий человек находится в абьюзивных отношениях, важно помнить, что он может быть в очень сложной и опасной ситуации.
— Решение о вмешательстве в чужую жизнь зависит от конкретной ситуации. Помощь должна быть очень осторожной. Главное, что вы можете сделать — это быть поддержкой и дать ресурс вашему близкому в сложный момент, — отметила собеседница «ВМ».
Эксперт предупредила: жертва абьюза находится под психологическим давлением партнера, и нужно действовать аккуратно, чтобы не усугубить ситуацию.
Оказывайте поддержку
Покажите вашему близкому, что вы готовы выслушать его и поддержать в трудную минуту, посоветовала психолог:
— Постарайтесь создать максимально безопасное пространство, в котором она может открыто рассказать о своих чувствах и опасениях. Слушайте без осуждения и уважайте ее решения.
Предложите помощь
Помимо этого, нужно спросить у друга, как вы можете помочь:
— Часто жертвы абьюза нуждаются в финансовой поддержке, жилье или закрытии долгов.
Не обвиняйте
Не стоит критиковать человека, который попал в беду, за его выбор или действия, подчеркнула Владикина:
— Абьюзивные отношения — это очень сложная жизненная ситуация. Иногда люди чувствуют себя как в замкнутом круге. Объясните, что виноват в ситуации не ваш близкий человек, а его партнер.
Поиск профессиональной помощи
По мнению психолога, нужно аккуратно подтолкнуть жертву абьюза обратиться за поддержкой к специалистам, таким как психологи, психотерапевты, консультанты по семейным отношениям, или в организации, занимающиеся проблемами домашнего насилия.
Будьте осторожны с советами
Избегайте советовать вашему близкому человеку действия, которые они не готовы предпринять. Давление может ухудшить ситуацию, объяснила специалист:
— Если вы сами чувствуете, что не можете помочь ему справиться с этой проблемой, обратитесь за советом к специалистам, которые могут помочь вам поддерживать близкого человека.
Соблюдайте личные границы и будьте терпеливы
По словам эксперта, изменения поведения в абьюзивных отношениях может занять достаточно длительное время. Важно помнить, что ваш близкий может быть не готов их закончить прямо сейчас:
— Помогайте, не нарушая границ. Будьте терпеливыми и поддерживайте вашего близкого в его решении выйти из опасной ситуации.
Уделяйте внимание безопасности
Постоянно поддерживайте связь с вашим близким, несмотря на любые изменения в его отношениях. Знание о том, что у него есть поддержка, может быть критическим фактором в процессе выхода из абьюзивных отношений, уверена специалист.
Однако если вы уверены, что партнер применяет к вашему близкому физическое насилие, нельзя бездействовать, уверена Владикина:
— Абьюзивные отношения могут быть опасными для жизни. Ваш близкий человек может пытаться скрывать или замалчивать насилие. В этом случае ваши действия могут спасти ему жизнь или предотвратить дальнейшие травмы. Однако помните, что ваша роль — это поддержка и помощь, а не замена профессиональной помощи. Поэтому необходимо обратиться к специалистам и организациям, которые могут предоставить профессиональную и своевременную поддержку.
Кроме того, если вы узнали о физическом насилии, необходимо сразу обратиться в полицию, добавила психолог.