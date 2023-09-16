7 шагов, чтобы принять разрыв отношений и идти дальше
Процесс расставания с партнёром всегда проходит болезненно. И тут не играет роли, расстались вы по обоюдному желанию или для кого-то из партнёров это стало фактом, а не собственным выбором.
Даже в тех ситуациях, когда чувств между людьми не осталось, и расставание было закономерным этапом в завершении отношений – периода горевания не избежать.
Завершение отношений – это всегда утрата, то есть исчезновение из жизни чего-либо или кого-либо очень значимого для личности, воспринимающееся как безвозвратная потеря. Внешним выражением утраты является проживание горя.
В современной психологии выделяют 7 стадий, через которые проходит человек в своём переживании:
- Шок.
- Отрицание.
- Вина.
- Гнев.
- Торг.
- Депрессия.
- Принятие.
Эти стадии могут идти последовательно, могут пересекаться в одной точке, более того, вы можете несколько раз возвращаться к уже пройденному этапу.
Важнейшим условием завершения процесса является проживание чувств и эмоций на каждом этапе, а не маскировка их от окружающих и самого себя. И если вы ещё не научились это делать – сейчас самое время научиться.
Тут нет правильного или не правильного, всё, что вы чувствуете – происходит на самом деле, возможно, период горевания станет для вас этапом становления глубокого контакта с собой и научит вас относиться к себе самому бережно и с любовью.
Что же делать на каждом этапе, чтобы процесс расставания завершился как можно быстрее?
1. Шок
Как распознать?
Ощущение, что вас уходит из-под ног, паника, оглушённое состояние.
Что делать?
Обычно, состояние шока длится недолго, здесь важно бережно отнестись к себе, не требовать от себя высокой продуктивности и не принимать важных решений. В состоянии шока наше сознание сужается до единственной проблемы, мы всё видим в чёрно-белом цвете и не способны к вариативному мышлению.
Если по прошествии нескольких дней после решения о разрыве вы ещё пребываете в состоянии оцепенения, не хотите общаться с окружающими, чувствуете себя «как мешком ударенные» важно вернуть себе контакт с реальностью.
Самый действенный способ – работать с телом:
- интенсивный спорт;
- контрастный душ;
- принудительные прогулки с наблюдением за окружающим миром.
Переведите фокус внимания с себя на окружающую действительность, посмотрите, что деревья все так же зеленеют, солнце всходит и заходит и вместе с жизнью природы продолжается и ваша жизнь.
2. Отрицание
Как распознать?
На этом этапе ваш мозг пытается найти самый простой способ прекратить ваши душевные муки: приходят мысли, что лучшее решение — вернуть всё как было. Кажется, что это ещё не всё, отношения можно восстановить.
Что делать?
На этом этапе полезно анализировать полученный опыт. Рассказывайте свою историю отношений и расставания как можно большему количеству людей. Следите, как она будет меняться и как будет меняться ваше отношение к собственному опыту.
На стадии отрицания можно и нужно придумать для себя множество активностей: прыгнуть с парашютом, пойти на танцы или присоединиться к книжному клубу, а, может быть, у вас есть какие-то хотелки, на которые раньше не хватало времени? Их час настал! Составьте список и вперёд к реализации.
3. Вина
Как распознать?
Вам кажется, что вы и только вы виноваты в произошедшем. Вам стоило быть более понимающей, поддерживающей, похудеть, поправиться, сменить работу, поменять своё отношение к партнёру и можно было бы избежать расставания.
Что делать?
Анализировать ситуацию. Будет лучше, если у вас есть нейтрально настроенные друзья или вы обратитесь к психологу, с помощью которого сможете со стороны посмотреть на ситуацию, так как эта стадия особенно ярко характеризуется неадекватным восприятием реальности.
4. Гнев
Как распознать?
Ваша психика устала страдать и ей нужна энергия для выхода из ситуации. Вы злитесь на партнёра, на себя и на обстоятельства, ищите виноватого в том, что произошло.
Что делать?
Всё ещё не лучшее время для принятия решений. При этом глушить гнев – значит загонять его глубоко в тело, что чревато соматическими проявлениями в будущем. Разрешите себе злиться, не пытайтесь сейчас возлюбить весь мир – всему своё время.
На данном этапе очень полезны кардионагрузки – они помогают завершить цикл стресса: степ-аэробика, бег, бокс с элементами аэробики – любые активности, даже если раньше это был не ваш формат.
Ломать и крушить в безопасном пространстве – сейчас есть специально оборудованные пространства, где можно бить посуду и ломать старую мебель.
5. Торг
Как распознать?
Эта стадия похожа на стадию отрицания. Отличие в том, что в прошлый раз вы как бы ни соглашались с происходящим, а сейчас уже частично приняли его, но надеетесь, что «поработав над собой» сможете всё исправить.
Вам в один день кажется, что всё вернуть – самое верное решение и даже строите план, как это сделать, а на следующее утро приходите к выводу, что это невозможно и пора идти дальше… Временами эти «качели непринятого решения» высасывают всю энергию.
Что делать?
Эта стадия расставания действительно временами заканчивается примирением сторон. И есть шанс построить новые отношения с тем же человеком. Именно новые, а не продолжить предыдущие, так как они уже были завершены. Важно, чтобы это решение было принято взвешенно обеими сторонами, а не на эмоциях.
В случае если вы чувствуете, что пора двигаться вперёд – пришло время определиться и взять судьбу в свои руки.
На этом этапе сильные и сложные чувства утихают, если все предыдущие стадии вы не прятались от них, и вы уже способны рационально мыслить и видеть ситуацию с разных сторон. Это момент, когда нужно подключить свою «взрослую часть» и принять важное решение о новом этапе своей жизни.
Возьмите лист бумаги и напишите манифест своей новой жизни:
- какие цели вы себе ставите;
- каких принципов будете придерживаться;
- какая вы сейчас и к чему стремитесь.
6. Депрессия
Как распознать?
Боль, тоска, уныние снова вступают в свои права. На этой стадии ваша психика интегрирует понимание, что открутить назад уже не получится. Вы испытываете бессилие, равнодушие к себе и к миру.
Что делать?
Соблюдать заведённый распорядок дня, вашему мозгу нужны понятные повторяющиеся действия:
- утренний душ;
- переодеться в дневную одежду (особенно важно, если вы работаете на удалёнке);
- выйти на прогулку днём или перед сном.
Поможет домашний питомец или друзья, которые будут буквально вытаскивать вас куда-нибудь. Идите к людям, общайтесь, даже если вам сейчас этого не хочется.
Нелишним будет обратиться к нутрициологу и сдать анализы на витамины и микроэлементы – возможно, ваш организм истощён переживаниями и требуется поддержать его на физиологическом уровне.
7. Принятие
Как распознать?
Вам становится спокойно, возможно, вы ещё не испытываете энтузиазма по отношению к новому этапу своей жизни, но и периоды тоски становятся легче, короче и скорее носят характер «лёгкой грусти».
Что делать?
Отслеживайте своё состояние, замечайте, как грусть покидает вас. Напишите письмо своему бывшему партнёру, где вы отпускаете его и мысли о нём, благодарите его за всё, что он привнёс в вашу жизнь, чему вас научил, что прожил рядом с вами. Это письмо не обязательно отправлять, оно важно для вас, для завершения этапа горевания.
Каждый переживает потерю по-своему, для каждого это сложный этап. Не стоит торопить себя, но в то же время важно отслеживать не задержались ли вы на какой-то стадии слишком долго. Ищите поддержку у друзей, родственников и специалистов и после завершения всех этапов вам откроется новый мир, полный возможностей и новых ярких переживаний.
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