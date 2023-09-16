7 шагов, чтобы принять разрыв отношений и идти дальше

Процесс расставания с партнёром всегда проходит болезненно. И тут не играет роли, расстались вы по обоюдному желанию или для кого-то из партнёров это стало фактом, а не собственным выбором.

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Даже в тех ситуациях, когда чувств между людьми не осталось, и расставание было закономерным этапом в завершении отношений – периода горевания не избежать.

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Завершение отношений – это всегда утрата, то есть исчезновение из жизни чего-либо или кого-либо очень значимого для личности, воспринимающееся как безвозвратная потеря. Внешним выражением утраты является проживание горя.

В современной психологии выделяют 7 стадий, через которые проходит человек в своём переживании:

Шок.

Отрицание.

Вина.

Гнев.

Торг.

Депрессия.

Принятие.

Эти стадии могут идти последовательно, могут пересекаться в одной точке, более того, вы можете несколько раз возвращаться к уже пройденному этапу.

Важнейшим условием завершения процесса является проживание чувств и эмоций на каждом этапе, а не маскировка их от окружающих и самого себя. И если вы ещё не научились это делать – сейчас самое время научиться.

Тут нет правильного или не правильного, всё, что вы чувствуете – происходит на самом деле, возможно, период горевания станет для вас этапом становления глубокого контакта с собой и научит вас относиться к себе самому бережно и с любовью.

Что же делать на каждом этапе, чтобы процесс расставания завершился как можно быстрее?

1. Шок

Как распознать?

Ощущение, что вас уходит из-под ног, паника, оглушённое состояние.

Что делать?

Обычно, состояние шока длится недолго, здесь важно бережно отнестись к себе, не требовать от себя высокой продуктивности и не принимать важных решений. В состоянии шока наше сознание сужается до единственной проблемы, мы всё видим в чёрно-белом цвете и не способны к вариативному мышлению.

Если по прошествии нескольких дней после решения о разрыве вы ещё пребываете в состоянии оцепенения, не хотите общаться с окружающими, чувствуете себя «как мешком ударенные» важно вернуть себе контакт с реальностью.

Самый действенный способ – работать с телом:

интенсивный спорт;

контрастный душ;

принудительные прогулки с наблюдением за окружающим миром.

Переведите фокус внимания с себя на окружающую действительность, посмотрите, что деревья все так же зеленеют, солнце всходит и заходит и вместе с жизнью природы продолжается и ваша жизнь.

2. Отрицание

Как распознать?

На этом этапе ваш мозг пытается найти самый простой способ прекратить ваши душевные муки: приходят мысли, что лучшее решение — вернуть всё как было. Кажется, что это ещё не всё, отношения можно восстановить.

Что делать?

На этом этапе полезно анализировать полученный опыт. Рассказывайте свою историю отношений и расставания как можно большему количеству людей. Следите, как она будет меняться и как будет меняться ваше отношение к собственному опыту.

На стадии отрицания можно и нужно придумать для себя множество активностей: прыгнуть с парашютом, пойти на танцы или присоединиться к книжному клубу, а, может быть, у вас есть какие-то хотелки, на которые раньше не хватало времени? Их час настал! Составьте список и вперёд к реализации.

3. Вина

Как распознать?

Вам кажется, что вы и только вы виноваты в произошедшем. Вам стоило быть более понимающей, поддерживающей, похудеть, поправиться, сменить работу, поменять своё отношение к партнёру и можно было бы избежать расставания.

Что делать?

Анализировать ситуацию. Будет лучше, если у вас есть нейтрально настроенные друзья или вы обратитесь к психологу, с помощью которого сможете со стороны посмотреть на ситуацию, так как эта стадия особенно ярко характеризуется неадекватным восприятием реальности.

4. Гнев

Как распознать?

Ваша психика устала страдать и ей нужна энергия для выхода из ситуации. Вы злитесь на партнёра, на себя и на обстоятельства, ищите виноватого в том, что произошло.

Что делать?

Всё ещё не лучшее время для принятия решений. При этом глушить гнев – значит загонять его глубоко в тело, что чревато соматическими проявлениями в будущем. Разрешите себе злиться, не пытайтесь сейчас возлюбить весь мир – всему своё время.

На данном этапе очень полезны кардионагрузки – они помогают завершить цикл стресса: степ-аэробика, бег, бокс с элементами аэробики – любые активности, даже если раньше это был не ваш формат.

Ломать и крушить в безопасном пространстве – сейчас есть специально оборудованные пространства, где можно бить посуду и ломать старую мебель.

5. Торг

Как распознать?

Эта стадия похожа на стадию отрицания. Отличие в том, что в прошлый раз вы как бы ни соглашались с происходящим, а сейчас уже частично приняли его, но надеетесь, что «поработав над собой» сможете всё исправить.

Вам в один день кажется, что всё вернуть – самое верное решение и даже строите план, как это сделать, а на следующее утро приходите к выводу, что это невозможно и пора идти дальше… Временами эти «качели непринятого решения» высасывают всю энергию.

Что делать?

Эта стадия расставания действительно временами заканчивается примирением сторон. И есть шанс построить новые отношения с тем же человеком. Именно новые, а не продолжить предыдущие, так как они уже были завершены. Важно, чтобы это решение было принято взвешенно обеими сторонами, а не на эмоциях.

В случае если вы чувствуете, что пора двигаться вперёд – пришло время определиться и взять судьбу в свои руки.

На этом этапе сильные и сложные чувства утихают, если все предыдущие стадии вы не прятались от них, и вы уже способны рационально мыслить и видеть ситуацию с разных сторон. Это момент, когда нужно подключить свою «взрослую часть» и принять важное решение о новом этапе своей жизни.

Возьмите лист бумаги и напишите манифест своей новой жизни:

какие цели вы себе ставите;

каких принципов будете придерживаться;

какая вы сейчас и к чему стремитесь.

6. Депрессия

Как распознать?

Боль, тоска, уныние снова вступают в свои права. На этой стадии ваша психика интегрирует понимание, что открутить назад уже не получится. Вы испытываете бессилие, равнодушие к себе и к миру.

Что делать?

Соблюдать заведённый распорядок дня, вашему мозгу нужны понятные повторяющиеся действия:

утренний душ;

переодеться в дневную одежду (особенно важно, если вы работаете на удалёнке);

выйти на прогулку днём или перед сном.

Поможет домашний питомец или друзья, которые будут буквально вытаскивать вас куда-нибудь. Идите к людям, общайтесь, даже если вам сейчас этого не хочется.

Нелишним будет обратиться к нутрициологу и сдать анализы на витамины и микроэлементы – возможно, ваш организм истощён переживаниями и требуется поддержать его на физиологическом уровне.

7. Принятие

Как распознать?

Вам становится спокойно, возможно, вы ещё не испытываете энтузиазма по отношению к новому этапу своей жизни, но и периоды тоски становятся легче, короче и скорее носят характер «лёгкой грусти».

Что делать?

Отслеживайте своё состояние, замечайте, как грусть покидает вас. Напишите письмо своему бывшему партнёру, где вы отпускаете его и мысли о нём, благодарите его за всё, что он привнёс в вашу жизнь, чему вас научил, что прожил рядом с вами. Это письмо не обязательно отправлять, оно важно для вас, для завершения этапа горевания.