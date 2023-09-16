Освоение нового знания: как не попасть в колесо старых матриц

Психиатр, психотерапевт, гомеопат Дмитрий Попов — о том, почему наш мозг имеет тенденцию сопротивляться новому.

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Откуда берутся матрицы, старые и новые?

Можно сказать, матрицы — это установившиеся привычные нейронные связи. Когда определенных связей много, они становятся «матрицами».

Поэтому когда мы формируем у себя устойчивые новые привычки, мы создаем как раз новые матрицы. Нового человека формируют новые устойчивые привычки.

Как видно из названия, при формировании нового возникает тенденция угодить обратно в старое. С этим давайте разберемся.

Мозг вообще имеет устойчивую тенденцию сопротивляться новому, т. к. экономит энергию и стремится к уже известному и стабильному.

Набор наших устойчивых стереотипов формирует наш индивидуальный личностный профиль. Уже одно только понимание этого факта может сделать для нас много полезного в преодолении всех этих «ретроградных» тенденций, потому что освоение всего нового всегда вызывает активизацию стремления к старому — внутри нас самих же.

И надо этому как-то противодействовать ради возможности нового, ради развития.

Вообще наши внутренние «химеры» ведут себя, можно сказать, подобно призракам: когда на них начинаешь смотреть прямо и в упор, они словно бы растворяются, исчезают.

И тут приходит мысль, что вместо борьбы с этими раскрутившимися мельничными колесами нужно уметь направить свою энергию в более созидательное русло. А как, если вся система так устроена, что при попытке выйти из привычного круга, тебя как бы нарочно устремляет обратно?

Мы в гомеопатии можем пользоваться принципом подобия, выбирая гомеопатический препарат, соответствующий наиболее устойчивым и мешающим шаблонам, внутренним установкам. И тогда эта «химера» просто растворяется, как я говорил выше.