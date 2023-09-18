Как понять, что у вас низкая самооценка

Психолог Шахов: люди с низкой самооценкой часто сравнивают себя с окружающими. Самооценка меняется на протяжении всей нашей жизни. Мы можем в один период чувствовать себя превосходными и уверенными в себе, а в другой — неполноценными и даже жалкими. Причём это проявляется в самых обычных ситуациях. И есть как минимум 15 признаков, которые могут выдавать в вас или в вашем знакомом человека с низкой самооценкой.

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Признаки низкой самооценки

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Психолог Александр Шахов посоветовал проверить себя на низкую самооценку. Вот чек-лист из 15 критериев:

Вы часто сравниваете себя с другими и всегда проигрываете (бедра шире, машина хуже, дети не такие отличники, муж зарабатывает меньше).

Вы копаетесь в прошлом, вините себя за малейшие ошибки и сожалеете об упущенных возможностях.

Вы часто ориентируетесь на мнение окружающих, пренебрегая собственными интересами, когда нужно принять решение.

Вы склонны к зависимым отношениям — часто растворяетесь в партнёре и забываете о себе.

Вы с трудом идёте на контакт с людьми и чувствуете себя некомфортно в новой компании.

Вам трудно просить о помощи и проявлять свою слабость. Но на самом деле вы отчаянно нуждаетесь в поддержке.

Вы не умеете говорить «нет». Причём как знакомому, так и продавьцу в магазине.

Вы обижаетесь, когда слышите отказ.

Вы стараетесь всем угодить, быть удобным, заслужить одобрение.

Вы нерешительны и всеми силами избегаете ситуаций, в которых вам придется самостоятельно решать какие-то вопросы и нести ответственность за результат.

Вы не цените себя, не признаёте свои таланты и сильные стороны, смущаетесь, получая комплименты.

Вас часто клонит в сон, ничего не хочется делать, ни с кем общаться.

Вы часто тревожитесь и постоянно чувствуете себя за что-то виноватым.

Вы позволяете другим относиться к вам неуважительно. И внутри вы обижаетесь, но ничего с этим не делаете.

Вам часто кажется, что вас не понимают. От этого вы чувствуете себя одиноким.

Как повысить свою самооценку

«Когда мы были маленькими детьми, мы сами себя никогда не оценивали, об этом нам говорили значимые взрослые. Ребёнок воспринимал оценку сначала снаружи, никакой самооценки у него от рождения не было. Не было жизненного опыта и понимания, что хорошо, а что плохо», — объяснил психолог Шахов.

По словам специалиста, самооценка — это проекция внешней оценки. То есть «я думаю о себе так, как обо мне думают окружающие».

У вас в жизни должно быть окружение, которое будет говорить: ты умный, красивый, уникальный и так далее. Если вы будете доверять этому окружению, то тогда сможете изменить самооценку. Часто это находят в партнёрах/супругах или в друзьях.

Очень важно эмоционально открыться, верить безусловно тому, кто это говорит, и тогда есть шанс удалить те установки, которые уже живут внутри вас. Надо признать, что самостоятельно выйти из этого состояния непросто, поэтому необходимо начать со своего окружения, которое и поможет вам преобразиться.

Как повысить самооценку после развода

Часто самооценку подкашивают определённые события. Пожалуй, каждый переживал удар по себе и самолюбию во время расставания/развода. Из этого состояния порой очень сложно выбираться. Особенно тяжело прийти в себя жёнам, которым изменили мужья: их самооценка падает на дно.

Психолог Элена Гамаюн рассказала, что после развода нужно восстановить душевное равновесие и минимизировать стресс. Идеальный вариант — смена обстановки и знакомство с новыми людьми. Помогут также духовные практики, любимое хобби или творчество.

Также старайтесь искать позитив в жизни. Звучит банально, но это работает. Теперь без мужа вы можете делать всё то, что он не поддерживал или критиковал.