Как отпустить прошлое, разобраться в себе и найти опору

Детские травмы, разбитые мечты, потерянная любовь… За всеми без исключения следуют тени прошлого. Они питают наши страхи и лишают возможности радоваться настоящему.

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Основательницы самого популярного в Италии онлайн-журнала по психологии и личностному росту предлагают взглянуть на пережитый опыт, деструктивные убеждения и модели поведения. Чтобы бережно собрать себя по кусочкам, создать заново и построить ту жизнь, которую вы заслуживаете. Выбрали несколько советов из книги. Делимся.

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Понаблюдайте за последствиями

Когда эмоции зашкаливают, мы рискуем утратить ясность ума. Уметь останавливать поток тревожных и самообесценивающих мыслей — ценный навык. Это помогает понять, чем вызвана душевная буря. Вот три простые практики.

Наведите в голове порядок. Подсчитайте свои мысли. Присвойте каждой из них номер. Эта стратегия помогает успокоить ум и, главное, лишает навязчивые образы силы.

Найдите ту самую кнопку. Попытайтесь понять, чем вызван поток мыслей. Речь может идти об эмоции или физическом ощущении. В этом случае попробуйте увести, переключить внимание, деактивируя привычную схему.

Предайте огню беспокоящие вас мысли. Определите, какие слова, фразы или образы приносят вам больше всего боли. Представьте, что сжигаете их дотла. Это упражнение позволит чувствовать себя свободнее.

Всему можно найти объяснение — и эта книга научит вас относиться к себе более осознанно.

Какие у вас личные границы?

Чтобы понять, какого рода личные границы у вас, задумайтесь о своих отношениях и о том, как вы чувствуете себя рядом с другими людьми. По вашим ощущениям, вас используют, уважают, подавляют? А, может, вам даже угрожают?

Если в отношениях вы постоянно чувствуете свою угнетённость, то, вероятно, у вас очень жёсткие личные границы. Если же вы склонны к излишней отзывчивости — вплоть до ощущения, что вас используют, — то ваши личные границы очень зыбкие и лабильные.

Думая о своих связях с окружающими, дайте оценку ощущениям, которые вызывают у вас другие люди. Попробуйте определить значение этих ощущений и понять, что они вам говорят о ваших личных границах. Подумайте о текущей динамике — о том, как сейчас развиваются ваши отношения, — а также об истории вашей семьи.

Шаг в прошлое

То, как вы проявляете себя сегодня — от поведения до ощущения неловкости и неуместности, — возникло не случайно. К этому привела сложная и запутанная цепь факторов. Она берёт начало в вашем прошлом, но все её звенья влияют на ваше настоящее.

Вернуться в прошлое — единственный действенный способ, позволяющий появиться чему-то абсолютно новому: вашему подлинному «я».

Вам предстоит разобраться, как вы стали тем, кто вы сейчас. Заглянуть в прошлое, чтобы восполнить недополученное внимание, почувствовать, что вас наконец понимают. Задуматься, какие схемы срабатывают у вас автоматически, и что — и почему — вы чувствуете.

Упражнение “Три хорошие вещи”

Выполняйте это упражнение вечером — в тот момент дня, когда завершается один цикл и происходит подготовка к следующему. Часто в это время мы чувствуем себя разбитыми и, таким образом, совершаем переход в состоянии стресса.

Постарайтесь найти по меньшей мере три хорошие вещи, за которые вам хотелось бы сказать спасибо. Это могут быть как факты и происшествия, так и экзистенциальные вопросы.

Культивируйте в себе здоровое чувство благодарности по отношению к тому, что составляет часть вашей жизни. Это даст вам ещё одну возможность подготовиться к тому, чтобы храбро и открыто встречать жизнь.