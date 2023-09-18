5 признаков, что вы успешны, но не знаете об этом

Успех — понятие относительное и очень личное. Для кого-то это частный самолет, квартира с видом на море и круглая сумма на банковском счете. Для других — признание, самореализация и возможность быть услышанным.

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Современный мир заставляет нас постоянно участвовать в гонке за успешностью, сравнивать себя с другими. Это легко ввергает в апатию, ведь всегда есть кто-то богаче, красивее, популярнее.

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Но, с точки зрения психологии, успех вполне достижим. Возможно, вы уже его добились, но сами не заметили, как это произошло.

Концентрация на моменте

Недаром сейчас так много говорят о медитации и сосредоточенности: именно умение заниматься чем-то, полностью погрузившись в него, позволяют не проморгать важные моменты, почувствовать радость и престать быть белкой в колесе, считающей, что она участвует в марафоне.

План и мечта

Успешные люди видят следующий шаг или несколько шагов. Даже если вы пока не достигли того, о чем мечтали, но не упускаете из вида собственные цели и прикладываете усилия для движения вперед, у вас гораздо более стабильная психика и оптимистичное восприятие жизни, чем у большинства окружающих.

Голос

Умение выражать свои мысли, отстаивать границы и не бояться, что кто-то сочтет ваше мнение смешным, — огромная сила. Она связана с принятием себя, уверенностью в собственном интеллекте и силах. С помощью голоса — как в прямом, так и в переносном смысле — можно решить многие проблемы, до того, как они превратятся в ком нерешаемых катастроф.

Самоуважение

Вы понимаете, что не идеальны, но можете гордиться собой за достижения, решения, амбиции, интеллект и черты характера. В погоне за успехом многие постоянно укоряют себя в том, что сделали недостаточно, не могут конкурировать с кем-то. Человек, который уважает себя, замечает уже достигнутое и чувствует себя наполненнее и счастливее.

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