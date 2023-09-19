Как родители влияют на романтические отношения

54-летняя Дженнифер Энистон призналась, что ей до сих пор сложно выстраивать отношения и находиться в них. Причина кроется глубоко в детстве. Родители актрисы не смогли создать для неё атмосферу безопасности и поддержки. Клинический психолог Яна Валовая рассказала, как проявление любви в семье влияет на наше будущее.

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Детство – период формирования базовых убеждений, ценностей и способов взаимодействия с миром. Отношения родителей оказывают сильное влияние на эти процессы.

Отсутствие благоприятной обстановки может привести к формированию у ребёнка страха перед близкими связями и неспособности выражать свои желания и потребности в отношениях. Взрослый человек, прошедший через такой опыт, может ощущать барьеры в общении, трудности в установлении доверительных отношений и даже опасение перед близостью.

Негативные влияния родительского общения можно преодолеть. Этот процесс требует осознания и работы с собственными эмоциями и убеждениями. Вот несколько шагов от психолога, которые помогут построить доверительные отношения.