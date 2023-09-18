8 признаков женщины, о которой мечтают все мужчины
Психолог Александр Шахов сформулировал 8 признаков женщины, быть в отношениях с которой хотели бы все мужчины. Вот какие качества попали в список эксперта — проверьте себя, как говорится.
Вдруг вы та самая женщина-мечта, но даже не подозреваете об этом?
- не стоит на месте, уверенно идет в новое, развивается, совершенствуется, не боится ошибок — с такой женщиной скучать не придется;
- легко относится к жизни, не зацикливается на проблемах, даря окружающим покой и умиротворение;
- знает и любит свое тело, чувствует себя уверенно и раскрепощенно в постели, умеет получать и дарить удовольствие;
- кто бы что ни говорил, а умные мужчины желают видеть рядом умную партнершу, которая любит читать, изучать новое, имеет широкий кругозор и способна поддержать разговор на любую тему;
- обладает красноречием (не путать с болтливостью); мягкий голос, певучий темп, ласковость — настоящее украшение женщины;
- уважает личное пространство и не страдает эмоциональной зависимостью: мужчина не является для нее источником единственной радости;
- умеет быть разной: таинственной, загадочной, игривой и даже легкомысленной;
- знает мужскую психологию, умеет правильно мотивировать партнера и поддержать его в нелегкой ситуации; рядом с такой женщиной мужчина чувствует себя комфортно и может направить все свои силы на достижение внешних побед.