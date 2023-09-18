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8 признаков женщины, о которой мечтают все мужчины

Психолог Александр Шахов сформулировал 8 признаков женщины, быть в отношениях с которой хотели бы все мужчины. Вот какие качества попали в список эксперта — проверьте себя, как говорится.

8 признаков женщины, о которой мечтают все мужчины
© Super.ru

Вдруг вы та самая женщина-мечта, но даже не подозреваете об этом?

  • не стоит на месте, уверенно идет в новое, развивается, совершенствуется, не боится ошибок — с такой женщиной скучать не придется;
  • легко относится к жизни, не зацикливается на проблемах, даря окружающим покой и умиротворение;
  • знает и любит свое тело, чувствует себя уверенно и раскрепощенно в постели, умеет получать и дарить удовольствие;
  • кто бы что ни говорил, а умные мужчины желают видеть рядом умную партнершу, которая любит читать, изучать новое, имеет широкий кругозор и способна поддержать разговор на любую тему;
  • обладает красноречием (не путать с болтливостью); мягкий голос, певучий темп, ласковость — настоящее украшение женщины;
  • уважает личное пространство и не страдает эмоциональной зависимостью: мужчина не является для нее источником единственной радости;
  • умеет быть разной: таинственной, загадочной, игривой и даже легкомысленной;
  • знает мужскую психологию, умеет правильно мотивировать партнера и поддержать его в нелегкой ситуации; рядом с такой женщиной мужчина чувствует себя комфортно и может направить все свои силы на достижение внешних побед.