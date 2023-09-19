Назван способ не тревожиться по пустякам

«Объективный мир мы контролировать не можем, но мы отвечаем за то, что происходит внутри нас, — говорит Байер. — Поэтому тревоги, страхи в наших головах — ответ на триггеры внешнего мира. Вполне в нашей власти переключать сознание и мысли со страха, тревоги на то, что в жизни ценно».