Как после отпуска включиться в работу без стресса

Кира Феклисова делится инструкцией, которая позволит перейти к трудовым подвигам без риска для здоровья.

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"Для многих людей возвращение в трудовые будни после каникул становится тяжёлым испытанием. Вы находились вдали от рабочего места и дома, не решали текущие проблемы и задачи, сделали общую перезагрузку и обновились. И всё, что было до отдыха, кажется событиями из далёкого прошлого, почти из другой жизни… Как настроиться, собраться и влиться в этот поток без стресса?



Есть несколько лайфхаков, которые помогут привыкнуть к стремительным рабочим и городским ритмам после релакса", – Кира Феклисова.

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1. Дайте себе пару дней на адаптацию

Если это возможно, не приступайте к трудовым подвигам сразу же. Дайте себе пару дней. Эта адаптация смягчит неприятные последствия возвращения на работу или на учёбу сразу после каникул. Если у вас нет такой возможности, то попытайтесь всё делать в чуть более медленном темпе — чтобы дать возможность вашему мозгу и телу привыкнуть к прежним ритмам без стресса. Пары дней замедления будет вполне достаточно.

2. Проведите экспресс-аудит своих дел

Даже если вы отсутствовали всего несколько дней, кажется, что у вас накопилась тысяча незавершённых задач. Если есть чувство перегруженности обязательствами и сроками, сделайте экспресс-аудит всех дел. Сядьте в тихом месте и запишите всё, что, по вашему мнению, необходимо сделать немедленно.

Возьмите цветные маркеры и с их помощью разделите действия, которые необходимо выполнить, на «Необходимые», «Делегируемые» и «Несрочные». Так будет ясно, какие действия нужно выполнить немедленно, а какие из них можно пока отложить. Также там может оказаться то, что можно кому-то делегировать.

3. Увеличьте физическую активность

Если мозг перегружен мыслями и заботами, вспомните о своём теле и дайте ему физическую активность. Занятия спортом, походы в тренажёрный зал, импровизационные танцы или просто прогулка на свежем воздухе позволят вашему разуму расслабиться. Затем вам будет проще сосредоточиться на текущих делах. Важно именно постепенно возобновлять физическую нагрузку, так как во время отпуска вы, скорее всего, не были очень активными и питались не совсем здоровой пищей.

4. Исключите вредные продукты

Во время отпуска многие ни в чём себе не отказывали, злоупотребляли вредными продуктами: сладостями, мороженым, жареным, пиццей. Еда — это один из способов расслабиться и переключиться. Однако, вернувшись в город, важно возобновить здоровые пищевые привычки, которые были у вас до отъезда.

Если таковых не было, создайте их. Важно избегать употребления чрезмерного количества алкоголя, переедания и увлечения перекусами между приёмами пищи. Можно ввести свежие и сезонные фрукты, овощи, продукты, богатые клетчаткой, такие как цельнозерновые и бобовые. Это позволит вернуться в нормальную физическую форму и здоровое психоэмоциональное состояние.

5. Начните новую рабочую неделю с четверга

Как показали исследования, для большинства людей комфортнее всего выходить из отпуска ближе к концу недели. Тогда можно постепенно погружаться в будничную атмосферу. В четверг гораздо меньше задач, чем в понедельник или вторник, соответственно, выход на рабочее место будет менее стрессовым.

Вас не станут терзать коллеги, и вы сможете медленно включаться в общие процессы. В четверг вы входите в рабочий режим, в пятницу продолжаете. Это, как правило, сокращённый день. Далее последуют выходные, когда вы сможете прийти в себя и подготовиться к началу следующей недели.

6. Пусть вас ждёт что-то незавершённое

В последние рабочие дни многие стараются по максимуму завершить все задачи. Если есть что-то несрочное, то лучше, наоборот, оставить это недоделанным. После отпуска будет гораздо легче продолжить уже знакомые дела, и так постепенно втянуться в рабочие процессы. Начинать новую задачу с пустой головой, сидя перед белой страницей экрана, намного сложнее, чем продолжать уже начатое.

7. Замотивируйте себя на работу

Лучшая мотивация на работу – почувствовать и представить её результаты. Вы можете визуализировать, как получаете деньги или то, что сможете себе на них позволить: путешествия, брендовые вещи, дома, машины.

Представляйте, как ваши коллеги и босс, как только вы заходите в офис, осыпают вас ассигнациями. Купюры с мягким шорохом опускаются на пол под всеобщие аплодисменты. Босс лично пожимает вам руку и говорит, какой вы молодец. Вы собираете все купюры в большую сумку и идёте покупать всё, что давно хотели.

8. Сходите на массаж

Вероятнее всего, напряжённый рабочий график почувствует прежде всего ваше тело. Оно будет малоподвижным, и именно в нём станет накапливаться стресс. Обычно всё заканчивается уходом в болезнь, когда тело не выдерживает и берёт таким образом время на восстановление.

Однако снять напряжение можно превентивными методами. Например, сходить на массаж. Всего тела или шейно-воротниковой зоны, так как именно в этой области образуются основные блоки после чрезмерной эмоциональной и информационной нагрузки. Выбирайте, что вам ближе и доступнее. Тело будет благодарно и не подведёт вас неожиданным уходом в болезнь.

9. Пользуйтесь эфирными маслами

Воздействие эфирных масел на наш мозг научно доказано. Они тонизируют и усиливают концентрацию и нахождение в моменте не хуже, чем несколько чашек кофе. А вот парфюмерия, наоборот, создаёт эффект эйфории и помогает мысленно убежать из настоящего на берег моря, на свидание или куда-то ещё.