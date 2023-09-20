Как выбрать идеального мужа или жену

Если женщина хочет найти себе подходящего спутника жизни, ей следует заранее составить словесный портрет идеального мужчины, а затем ориентироваться, считает психолог и конфликтолог Ксения Демина. Она рассказала «Ленте.ру» и о других правилах выбора подходящего партнера, которые могут применять и мужчины в поисках женщин.

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По мнению Деминой, крайне важно трезво оценивать совместимость с потенциальным партнером, даже если к нему очень сильно тянет.

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«Когда любовь нечаянно нагрянет, надо четко понимать, подходит вам человек или нет, — говорит психолог. — Главное — не пускать процесс на самотек. Надо действительно выбирать, причем внимательно».

По ее словам, не нужно примерять на каждого случайного знакомого роль будущего мужа или жены и фантазировать о возможном развитии отношений.

Первым делом Демина рекомендует составить портрет идеального партнера с конкретными, важными именно для этого человека, качествами. В него может входить все что угодно: от возраста и стиля одежды до предпочитаемых профессий и хобби избранника или избранницы. По ее словам, готовый список из 50 качеств значительно облегчает поиски.

Внешность, конечно, имеет значение, но не забывайте и о качествах личности. Мало хотеть, чтобы человек был добрым и хорошим — это слишком размытое определение. Он может не проявлять агрессии, но при этом постоянно лежать на диване и ничего не делать, — говорит Ксения Демина

Чтобы понять, ее ли это человек, надо четко представлять, каковы его моральные ценности, и есть ли они вообще, говорит собеседница «Ленты.ру». Также ей следует сравнить свое отношение к деньгам и отношение партнера.

«Если вы любите шопинг, а он постоянно экономит, вам точно не удастся сойтись во мнениях. Это зачастую ведет к постоянным конфликтам. Нужно также узнать, что он думает о детях, затронув все аспекты этого вопроса», — привела пример Демина.

Также следует выяснить, какие отношения у потенциального партнера с родственниками, отмечает психолог. Эти взгляды также должны совпадать, потому что есть люди, которые отсепарированы от близких, а бывают и те, кто постоянно решает чужие семейные и материальные проблемы. Это может стать дополнительным раздражителем, предупреждает Демина.

Одинаковое отношение к здоровью, питанию и физической активности станет фактором, укрепляющим брак, уверяет психолог. Если же у жены с утра йога, затем пробежка, а вечером — спортзал, а муж ест бургеры и до ночи сидит за компьютером, то это повод задуматься о совместимости, добавляет она.