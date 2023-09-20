Что можно сказать о мужчине по месту, куда он пригласил на свидание

Знаете ли вы, что сделать вывод о том, с каким мужчиной вы имеете дело, можно уже по тому, куда он вас пригласил на свидание?

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Психологи уверены, что выбор места может многое сказать о личности человека, а потому предлагаем изучить самые популярные места для романтической встречи, чтобы понять, стоит ли вам вообще тратить время на этого человека.

Кино

Бессмертная классика. Первое, что можно сказать, — мужчина не лишен романтики, но и авантюристом его точно не назовешь. Он не ищет сложных решений и привык идти по уже знакомому пути. Если вы активная девушка с жестким характером, с таким мужчиной вы можете быстро заскучать, поэтому будьте внимательны.

Клуб

Не самое лучшее место для свидания, однако мужчины очень часто выбирают именно этот вариант. Не секрет, что мужчины отправляются в ночной клуб за быстрым сексом, примерно того же он ждет и от женщины, которую он взял с собой. Вы имеете дело с человеком, который привык жить легко и без заморочек в виде верности. Примерно то же самое можно сказать о мужчине, который позвал вас в бар.

Экстрим

С мужчиной, который предлагает прокатиться на воздушном шаре или на американских горках, скучно не будет. Главное, чтобы и вы обладали таким же ребячеством и придерживались активной жизненной позиции. Такой мужчина всегда будет генерировать новые идеи и искать способы получить новые эмоции, вы точно готовы поддерживать такой уровень адреналина в отношениях?

Ресторан