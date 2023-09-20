Можно ли изменить характер человека после 30 лет

После 30 лет характер очень сложно поддается корректировке, особенно если человек не понимает, зачем ему это нужно, рассказала в беседе с РИАМО кандидат психологических наук Софья Сулим. По ее словам, для достижения этой цели необходимо работать на глубинном уровне, так как изменение поверхностных привычек не даст нужного результата.

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Характер скорректировать может только сам человек, и то путем больших вложений в свое развитие.

<...> Должны быть очень большая, сильная мотивация и конкретные действия в эту сторону. Поэтому очень сложно скорректировать характер уже в осознанном возрасте, после 30, если человек не знает, зачем ему это, — отметила специалист.

Она подчеркнула, что характер — это устойчивые черты поведения, основанные на убеждениях человека и его ценностях. Характер закладывается природным темпераментом и свойствами нервной системы человека, а далее формируется под влиянием воспитания и среды, в которой он существует.

Эксперт заметила, что на поверхностном уровне изменить характер не получится, поэтому необходимо работать с глубинными первопричинами, изменив внутренние программы убеждения. Обычно это происходит, если человек хочет достаточно серьезных жизненных изменений.