Психолог раскрыл обратную сторону любви к порядку

«Все максимально грязное и отвратительное. Это случается не на регулярной основе, а эпизодически: они долго копят напряжение, подавляют свою агрессию и недовольство, а в результате происходит срыв, от которого они сами же и страдают. Вот такой маркер людей этого типа», — уточнил психолог.