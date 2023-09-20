Как настольные игры помогают развить «гибкие» навыки

Настольные игры — это не только про веселье и социализацию; в 2018 году во Франции было проведено исследование, которое показало, что настольные игры улучшают работу мозга и предотвращают риск деменции. Они заставляют нас задействовать нестандартное мышление, емко доносить свои мысли и просчитывать стратегии. Рассказываем, какие неочевидные «гибкие» навыки можно прокачать с помощью игр и какие настолки для этого выбрать.

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Наталья Супрунюк, директор по маркетингу издательства настольных игр Hobby World:

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Психиатр Стюарт Браун в книге «Игра: как она формирует мозг, открывает воображение и бодрит душу» рассказывает о пользе игрового процесса для взрослых. В частности, он говорит о том, что люди, которые часто играют в игры, быстрее находят новые способы решения проблем. Игра уже встроена в наш мозг — это механизм, с помощью которого наше мышление становится гибким и адаптивным. Поэтому настольные игры — отличный способ провести время не только увлекательно, но и полезно для мозга. С их помощью мы становимся креативнее, лучше запоминаем информацию, быстрее принимаем решения. Остановимся на некоторых навыках, которые можно развить с помощью настольных игр.

Стратегические навыки

Выбор стратегических игр, которые развивают умение думать на несколько шагов вперед, не ограничивается лишь шахматами. Найдите настолку на свой вкус, ведь в одних вам предлагается создавать города, в других — бороться за выживание, а в третьих — захватывать земли. Их объединяет одно: подобные игры учат ваш мозг учитывать детали, следить за полной картиной происходящего и предвосхищать действия соперников.

«Колонизаторы»

3–4 игрока

Вместе с товарищами по игровому столу вам предстоит осваивать остров Катан. Нужно добывать ресурсы, которых будет вечно не хватать, вести торговлю с соседями, защищаться от набегов разбойников, строить дороги и поселки. К игре можно приобрести дополнения, и тогда игровой процесс станет еще увлекательнее. Отличный вариант для тех, кто только начинает свой путь в мире настольных игр.

«Индустрия»

2–4 игрока

Это стратегическая экономическая игра, в основе которой лежит механика аукциона. Заряжайте машину времени и перемещайтесь в эпоху Второй промышленной революции. Вам предстоит применить знания экономики, чтобы приобретать предприятия на выгодных условиях, грамотно распределять активы и перерабатывать ресурсы. Проверьте, удастся ли вам стать самым богатым предпринимателем!

«Ticket to ride: Европа»

2–5 игроков

В этой игре для любителей поездов вы станете создателем железнодорожных транспортных путей. В начале кампании вы получаете несколько карт маршрутов, выбираете минимум две и берете их в работу. Ваша задача — проложить оптимальные маршруты между городами. Но это не так просто, как кажется: придется поломать голову над тем, какие города соединять, а какие — нет, чтобы создать собственную транспортную империю.

Креативность

Нестандартное мышление полезно и в отношениях, и в работе, и в творчестве. Развить этот абстрактный навык помогут настольные игры, задействующие фантазию. В таких настолках вам придется генерировать необычные ассоциации, тренироваться в сторителлинге и объяснять слова разными способами.

«Образ мысли»

3–6 игроков

Эта игра подходит для вечеринок и тренирует абстрактное мышление. Игроки по очереди составляют коллажи из карт, чтобы другие участники угадали, какое слово загадано. За каждого, кто угадал ваше слово, вы получаете одно очко. Если угадаете чужое слово — вам тоже присуждается очко. Одна партия длится около 20 минут.

«Воображарий»

3–9 игроков

Одна из многочисленных игр в «угадай что», в которой нужно объяснять слова и фразы с помощью слов, рисунков или жестов. Один и тот же способ можно выбрать ограниченное количество раз. Можно играть командами или каждому за себя. Особенность «Воображария» — в колорите русскоязычного культурного наследия, поэтому среди слов для объяснения вы встретите много необычных, от «скатерти-самобранки» до «облака в штанах».

«Мои чуваки»

3–11 игроков

Игра, которая потребует не только креативности, но и проницательности. Угадывайте окончания поисковых запросов и зарабатывайте очки! На первый взгляд, все просто, но многие правильные ответы наверняка вас удивят. Самое забавное в этой игре — варианты игроков порой более невероятные, чем оригинальные поисковые запросы.

Критическое мышление

Доверять, но проверять, аккуратно обходиться с фактами, анализировать информацию, выявлять закономерности — все это про критическое мышление. Подобрали три примера из целой плеяды игр, которые задействуют этот навык.

«Судный день»

4–16 игроков

Окунитесь в мир будущего, в котором вы станете выжившим, машиной или изгоем. Берите в руки оружие, пользуйтесь хакерскими программами и уничтожайте врагов. Вот только роли остальных участников вам неизвестны. Чтобы понять, кто есть кто, придется проявить дедукцию и проницательность. И помните, выжить должны только вам подобные!

«Лига детективов»

3–6 игроков

Здесь никто никому не доверяет и каждый отыгрывает данную ему роль. «Лига детективов» — это захватывающее приключение, где игрокам предстоит разгадывать тайны в атмосфере Средневековья, Викторианской Англии или современности. Вы будете создавать собственные детективные сюжеты и вживаться в роли персонажей. А отвечать на вопросы надо так, чтобы другие могли догадаться о вашей профессии, но никто не раскрыл ваши секреты.

«Инициатива»

1–4 игрока

Игра, в которой участники действуют не против друг друга, а сообща. Игроки примерят на себя роль подростков из 1994 года, нашедших на барахолке необычную настольную игру, которая вовлекает их в немыслимое приключение. Теперь им придется, рискуя жизнями, пробираться по таинственному офису, разгадывать загадки и шифры. Полное прохождение игры займет 8 часов, но закончить ее в один присест или разбить на несколько частей — решать вам.

Умение вести переговоры

Ведение эффективной коммуникации — один из главных навыков харизматичных людей; оно пригодится не только в играх, но и в отношениях и на работе. Убеждение, стройность мысли и умение заключать выгодные сделки — всему этому можно научиться с помощью игр, представленных ниже.

«Космический контакт»

3–5 игроков

В этой игре вас ждут межпланетные интриги: отправляйтесь в открытый космос, выбирайте одну из рас и ведите ее к галактической победе. Но будьте осторожны: игрокам придется балансировать между дипломатией и открытой войной, то направляя корабли на противника, то заключая мирные соглашения. Попробуйте себя в роли мудрого правителя и выстройте грамотную внешнюю политику в космосе.

«Игра престолов: Меж двух королей»

3–6 игроков

В настольной игре по мотивам одноименной книжной саги и сериала каждый игрок становится правителем; ваша цель — привлекать на свою сторону союзников с помощью дипломатических навыков и влияния. Игра насквозь пропитана интригами, и жестоко уничтожить вчерашнего союзника здесь — обычное дело. Но будьте бдительны: другие игроки столь же хитроумны, как и вы, и тоже начеку.

«Гарри Поттер: Поиск Пожирателей смерти»

От 6 игроков