В вас умирает бизнесвумен: 10 признаков, что вы готовы начать свое дело

Вы задумались о собственном бизнесе, и это уже первый шаг, как бы ни было страшно начать и какие бы сомнения вас ни одолевали. Следующие 10 признаков помогут окончательно увериться, что у вас есть предпринимательский потенциал.

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Вы несчастны в найме

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Если работа не приносит удовлетворения, а повседневные задачи кажутся бессмысленными и скучными, не спешите подыскивать новую вакансию. Если чувствуете, что способны на большее, но ваши необыкновенные идеи никогда не получается согласовать, вы едва ли будете довольны даже постом руководителя в чужом бизнесе — пора задуматься о своем деле. Даже если не выгорит, бесценный опыт поможет найти идеальную должность в следующий раз.

Вы мотивированны

Без чего невозможно предпринимательство, так это без самодисциплины. Мечта избавиться от несправедливого начальника может разбиться об отсутствие мотивации. Если вы регулярно переводите будильник, чтобы поспать еще чуть-чуть, и переносите важные дела, построить успешный бизнес вам будет крайне сложно. Но если вы при этом мечтаете о своем деле, не расстраивайтесь. Мотивирует вас партнер, сильные стороны которого совпадут с вашими слабостями.

Вам не подходит стандартный график

У каждого свои продуктивные часы. Кто-то светится от счастья с утра пораньше, но засыпает на ходу по вечерам, а кто-то вдохновенно работает в полночь, но не переносит ранние подъемы. Если ваша профессия предполагает работу в строго отведенные часы и это делает вас несчастной, попробуйте организовать собственную компанию. Правда, следует осознать, что возможность не спешить на работу к девяти не значит, что вы будете отдыхать целыми днями — любой бизнес требует отдачи, выкладываться, вероятно, придется даже больше, чем вы привыкли, работая с девяти до шести.

Вам нравится помогать людям

Желание заработать любой ценой ни к чему хорошему не приведет, рано или поздно придется поплатиться за аморальную наживу — как минимум своей репутацией. Хороший бизнес всегда решает чью-то проблему, а не создает ее. Поэтому искреннее желание помогать людям и делать все возможное, чтобы улучшить свой продукт или услугу, — верный признак моральной готовности к собственному бизнесу.

Для вас важна гибкость

Свое дело сможет обеспечить возможность без спроса отлучиться посреди рабочего дня. Но ответственность за это ляжет всецело на вас. Не рухнут ли процессы без вашего надзора, нужно ли искать себе замену и кому можно доверять — лишь малая часть вопросов, ответы на которые придется искать по ходу дела. Но принципиально важное для вас время вы действительно сможете освободить.

Вас считают идейным человеком

Независимо от успешности бизнеса, любому начинающему бизнесмену собственное дело как минимум должно быть интересно. Не забывайте, что своей идеей вам предстоит заинтересовать не только потенциальных покупателей, но и команду и, возможно, даже инвесторов. Будет проблематично заработать на идее, которую вы сами считаете провальной. Идейность поможет не сдаться в критический момент.

Вам нравится учиться

Бизнесвумен понадобится широкий набор навыков — от умения общаться до способности принимать непопулярные в коллективе решения ради общего блага. Никто не становится акулой бизнеса в день регистрации ИП, необходимые компетенции придут к вам с опытом. Что вам действительно необходимо на старте, так это готовность учиться новому.

Вы хотите брать от жизни все

Вероятно, вы уже успели поработать в найме, но чувствуете, что жизнь предлагает иные возможности. Лучше попробовать и пожалеть, чем знать, что однажды у вас был шанс начать дело всей своей жизни, но вы его упустили. Хотите перейти на продвинутый уровень контроля своей судьбы? Добро пожаловать в бизнес!

Вы творческая личность

Творческие люди часто чувствуют себя некомфортно, работая на кого-то другого. Рамки должностных инструкций сковывают их креативный потенциал и приводят к выгоранию. Предпринимательство — та самая возможность не идти по чужим следам, а проложить собственный путь. Не пора ли вам реализовать свой потенциал в бизнесе?

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