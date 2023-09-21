Что такое бинауральные ритмы и как они влияют на мозг

Рассказываем, как звуковые иллюзии способствуют творческой деятельности и когнитивным функциям.

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Алена Макарова – психолог, телеведущая, мотивационный спикер, эксперт в области предпринимательства

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«Многие бизнесы по всему миру ежедневно решают задачу — как доставить человеку новые эмоции, удивить и расслабить. В начале нулевых начал набирать популярность нестандартный способ влияния на состояние — прослушивание бинауральных ритмов. Маркетологи быстро назвали это аудионаркотиками, чтобы ещё больше подогреть интерес публики».

Что такое бинауральные ритмы и как они работают

Бинауральный эффект сам по себе возникает, потому что мозг интерпретирует звуковой сигнал двумя ушами. Он позволяет определить направление источника звука, что делает звуковое восприятие объёмным. Эта особенность в том числе используется при записи некоторых музыкальных композиций, когда при прослушивании в наушниках достигается эффект присутствия.

Из этого эффекта берут своё начало бинауральные ритмы. Это акустические сигналы, создаваемые путём представления мозгу двух различных звуковых частот в каждом ухе. Такая разница вызывает эффект бинаурального биения, который может ощущаться как пульсация или вибрация в звуке. Для этого прослушивать аудиодорожку нужно обязательно в наушниках, каждый из которых излучает разную частоту.

В 1893 году Генрих Вильгельм Дав (Heinrich Wilhelm Dove) описал это явление как обработку мозгом разницы в частотах между правым и левым ухом. Исследования продолжились только во второй половине ХХ века, когда американский исследователь Роберт Монро объяснил, как мозг интерпретирует частотные сигналы и создаёт бинауральный эффект. Позднее в 70-х американский биофизик Джеральд Остер отметил потенциал ритмов для когнитивных и неврологических исследований.

Как бинауральные ритмы влияют на организм

Бинауральные ритмы могут воздействовать на мозг, вызывая различные эффекты в зависимости от частоты и ритма. Например, они могут содействовать расслаблению, повышению концентрации или даже изменению состояния сознания. Эффект отличается в зависимости от разных частот и резонанса с волнами мозговой активности, характерными для разных состояний.

В состоянии бодрствования наш мозг излучает гамма-волны в диапазоне 30–60 Гц. Подобная разница частот при прослушивании бинауральных ритмов с большой вероятностью способствует творческой деятельности и когнитивным функциям.

Бетта-волнам соответствует диапазон 12–30 Гц. Считается, что такие бинауральные ритмы помогают сохранить бодрость.

Спокойствие или расслабленное бодрствование сопровождается альфа-волнами в диапазоне 8–12 Гц.

Тета-волны с частотой 4–8 Гц характеризуют медитативное состояние или поверхностный сон.

Диапазон 0,1–4 Гц совпадает с дельта-волнами во время глубокого сна.

Считается, что бинауральные ритмы способствуют сонастройке частоты волн мозговой активности с разностью частот звуковых волн в наушниках. Таким образом и происходит смещение состояния в желаемую сторону.

Есть ли вред

Польза и вред бинауральных ритмов зависят от контекста и индивидуальных особенностей. Они могут помочь в управлении стрессом, повышении качества сна, медитациях и даже обучении. Однако не следует злоупотреблять ими, так как это может привести к дезориентации или нежелательным психологическим эффектам.

Кроме того, прослушивание таких треков не может заменить психотерапию в целом и психологические техники в частности. Важно естественным путём проживать разные состояния, а внутренние проблемы решать, а не заглушать подобным аудиодопингом.

Ведь у каждого состояния, особенно если речь о тревожности, апатии или пониженной концентрации, есть свои причины. Важно разобраться с источником, а не пытаться найти способ искусственно задавить симптом.

Звуковые записи с бинауральными ритмами доступны в интернете. Множество приложений и аудиотреков предлагают различные ритмы для разных целей, начиная от релаксации и заканчивая концентрацией.