3 причины, почему вас раздражают оптимисты

Люди-«позитивчики» часто раздражают не меньше, чем «нытики», но говорить об этом вслух как-то не принято в обществе. Тем не менее не стоит делать вид, что вы поддерживаете позитивный настрой, если на душе скребут кошки, психологи в этом уверены.

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Но почему же нас так часто бесит позитивный настрой других? Об этом мы решили поговорить со специалистом.

Нам кажется, что мы на их фоне неполноценны

Признаться себе в этом очень трудно, однако позитивные люди создают внутри нас ощущение, что это с нами что-то не так, если мы не можем разделить их настрой. Кажется, что переключиться на знак «плюс» очень просто и если мы не можем справиться с этой задачей, у других людей возникнут к нам вопросы, а быть отверженным обществом — самый большой страх нашего подсознания. Поэтому мы и делаем вид, что все нормально. Часто общение со слишком позитивным человеком ухудшает настроение еще больше и чувство неполноценности обосторяется с новой силой. И вы в этом не одиноки.

Вы начинаете завидовать этим людям

Каким бы независтливым человеком вы бы себя ни считали, это ощущение появляется так или иначе. Сравнение редко кому идет на пользу, но мы не всегда это понимаем, и полностью погружаемся в мысли: «А почему я так не могу?» В этой ситуации зависть может перемешиваться со стыдом и тем самым подкреплять тревожность. Все эти эмоции крайне неприятны для любого человека, а потому мы стараемся избегать общения с активными и позитивными людьми всеми силами, чтобы снова не переживать этот вихрь отрицательных эмоций.

Вы чувствуете, что ваши проблемы обесценивают