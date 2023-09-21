Сравнивает с бывшей и не признаёт ошибки: 5 признаков нарцисса

Психолог Канаева: нарцисса можно вычислить по хрупкой самооценке. Распознать человека с нарциссическим расстройством личности при первом знакомстве практически невозможно. Они умеют производить хорошее впечатление и умело скрывают свою циничную и манипулятивную натуру. Однако, познакомившись с таким мужчиной поближе, можно легко вычислить в нём нарцисса. Вот как это сделать.

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Признаки нарцисса: как распознать гордеца и манипулятора

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Как объяснила в разговоре с «Газетой.Ru» психолог Ажар Канаева, у людей без эмпатии, которые любят самоутверждаться за счёт других, обычно очень хрупкая самооценка.

Такой мужчина может легко переступать через личные границы. При этом сам он критику и отказы на дух не переносит, а безобидная шутка на тему его личных качеств может легко ранить такого человека. После этого нарцисс обижается или проявляет агрессию.

Ещё один признак нарциссизма — неумение признавать вину и ошибки. Эти люди стремятся выглядеть совершенными, поэтому любят оправдываться и боятся принимать решения, страшась совершить ошибку. Их перфекционизм играет с ними злую шутку: они предпочтут не сделать ничего, нежели сделать что-то посредственно.

Помимо этого, нарциссы любят использовать сравнения. Например, своего нынешнего партнёра мужчина будет сравнивать с бывшей по тем или иным параметрам. Нормальные комплименты не его конёк.

Нарцисс практически никогда не выражает своё мнение. Ему комфортно придерживаться точки зрения лидера или большинства. Для него важны авторитеты, и им же он больше всего завидует.

Наконец, нарциссы — большие сплетники и льстецы. Разговаривая с человеком, он может осыпать его комплиментами, а потом, за спиной, принимается обсуждать и обесценивать.

Что такое комплекс бога

Нарциссизм частенько путают с другой особенностью личности, которую называют комплексом бога. Это поведение, при котором человек не терпит, когда его мнение подвергают сомнению.

Если нарциссы любят вертеться в социуме и располагать к себе людей, то «боги» хронически не переносят последних, если те не соглашаются с ними во всём. Человек с комплексом бога будет вытирать ноги о своего партнёра и легко бросит его, если тот будет ему перечить.