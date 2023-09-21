Названы сглаживающие любой конфликт фразы

Для того чтобы сгладить любой конфликт, необходимо начать диалог с оппонентом, и помогут в этом сглаживающие накал эмоций фразы, считает психолог Татьяна Василькова. Их она назвала «Ленте.ру».

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Как правило, конфликт возникает, когда человек делает то, что не нравится окружающим, объяснила психолог. Однако, по ее словам, практически любую проблему в отношениях можно решить с помощью беседы. При этом, обратила внимание Василькова, необходимо осознавать, что недовольство вызывает не сам человек, а его действия.

Собеседница «Ленты.ру» подчеркнула, что лучший способ для начала беседы — не обвинение и нападки, а вопрос, готов ли оппонент к диалогу. Василькова полагает, что идеальной для этого станет фраза «Я кое-что хочу рассказать о себе. Ты готов выслушать?».

Ни в коем случае не переходите на личности. О недостатках собеседника говорите обобщенно и спокойно

Фраза «Я чувствую обиду, раздражение, боль или злость» поможет рассказать о своих чувствах из-за поступка собеседника, при этом не обидев его, добавила психолог.

«Мне хочется тебя ударить или уйти» — эта фраза расскажет о ваших желаниях и эмоциях. Лучше их озвучить и потом забыть, чем стерпеть, а после в порыве гнева действительно так сделать