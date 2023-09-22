Как тактично отвечать на бестактные вопросы

Тактичность и личные границы — понятия, которые принимают далеко не все. Иногда каждому приходится сталкиваться с бестактными вопросами и непрошенными советами. В таких случаях легко растеряться и не знать, что ответить, сохранив при этом лицо и не скатившись в откровенное хамство.

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А психологи считают, что вариантов может быть несколько.

Дипломатический

Такой способ подходит, если нетактичный вопрос задал человек, с которым нельзя портить отношения. При этом ему стоит дать понять, что вы не готовы отвечать и не хотели бы посвящать его в эту часть своей жизни.

«Извините, это личное», «Я не готова говорить об этом!», «Извините, не могу вам об этом сказать!» — вполне логичные и достаточные ответы.

Особенно удачным добавлением станет «вы же понимаете», так человек чувствует себя тактичным и не может продолжить беседу.

Для особенно любопытных

Есть целая группа людей, которых первый вариант ответа не устроит. Они могут пытаться продолжить беседу, а часто пытаются узнать, почему же вы не хотите беседовать с ними на такую интересную тему. И здесь не обойтись без весомого аргумента.

Сообщите, что эти вопросы вы обсуждаете только в кругу семьи. Еще один вариант — «Я не люблю говорить на эту тему, это слишком личное!» Важно, чтобы после вашего ответа человек понял, что дальнейшие вопросы бесполезны.

С юмором

Такой вариант подойдет, если вы на одной волне с человеком, уверены, что он поймет иронию.

Это что, допрос? Я требую адвоката!

Сколько я получаю? А разве за работу дают не только еду?

Это секрет. Ты умеешь хранить секреты? Я тоже умею.

Я, конечно, могу тебе сказать, но после этого мне придётся тебя убить.

Замуж когда? Сегодня уже, наверное, не успею. Может, завтра.