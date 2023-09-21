Психолог назвала пять способов прогнать осеннюю хандру

Психолог отметила, что существует как минимум пять способов для того, чтобы почувствовать себя энергичнее и зарядиться позитивным настроем.

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В первую очередь это прогулки. Психолог отмечает, что гулять важно и полезно в любом возрасте, и делать это нужно не менее получаса в день, чтобы организм получил достаточное количество кислорода.

Во-вторых, психолог рекомендует найти себе занятие помимо работы. Она отмечает, что после летнего отпуска и детских каникул бывает сложно настроиться на рабочий лад. Для улучшения настроения рекомендуется проводить активные выходные на природе, посещать выставки или музеи, сходить на концерт любимой группы или попробовать что-то новое.

В будни психолог также советует радовать себя всякими мелочами: позвонить друзьям, сходить в кино или встретиться с близкими. Контакт с единомышленниками очень важен для хорошего эмоционального фона, а с хмурыми днями помогает справиться душевная теплота и поддержка.

Также специалист отмечает, что в борьбе с осенней усталость хорошо помогает обучение. Можно начать изучать иностранный язык, записаться на курсы по интересам, начать вязать или рисовать.

Кроме того, специалист рекомендует не пренебрегать сном. Хороший качественный сон восстанавливает и наполняет организм новыми силами. Для комфортного отдыха нужно создать условия: удобная кровать и подушка, отсутствие света и тишина.

Психолог заявила, что соблюдение всех этих пунктов поможет нормализовать эмоциональный настрой, пишет Тульская служба новостей.

В том случае, если этого не происходит, есть повод задуматься о появлении депрессивного расстройства. Его ни в коем случае нельзя пускать на самотек, как можно скорее необходимо обратиться к специалисту за помощью: клиническому психологу, психиатру, психотерапевту.