Психолог назвала пять способов прогнать осеннюю хандру
Психолог отметила, что существует как минимум пять способов для того, чтобы почувствовать себя энергичнее и зарядиться позитивным настроем.
В первую очередь это прогулки. Психолог отмечает, что гулять важно и полезно в любом возрасте, и делать это нужно не менее получаса в день, чтобы организм получил достаточное количество кислорода.
Во-вторых, психолог рекомендует найти себе занятие помимо работы. Она отмечает, что после летнего отпуска и детских каникул бывает сложно настроиться на рабочий лад. Для улучшения настроения рекомендуется проводить активные выходные на природе, посещать выставки или музеи, сходить на концерт любимой группы или попробовать что-то новое.
В будни психолог также советует радовать себя всякими мелочами: позвонить друзьям, сходить в кино или встретиться с близкими. Контакт с единомышленниками очень важен для хорошего эмоционального фона, а с хмурыми днями помогает справиться душевная теплота и поддержка.
Также специалист отмечает, что в борьбе с осенней усталость хорошо помогает обучение. Можно начать изучать иностранный язык, записаться на курсы по интересам, начать вязать или рисовать.
Кроме того, специалист рекомендует не пренебрегать сном. Хороший качественный сон восстанавливает и наполняет организм новыми силами. Для комфортного отдыха нужно создать условия: удобная кровать и подушка, отсутствие света и тишина.
Психолог заявила, что соблюдение всех этих пунктов поможет нормализовать эмоциональный настрой, пишет Тульская служба новостей.
В том случае, если этого не происходит, есть повод задуматься о появлении депрессивного расстройства. Его ни в коем случае нельзя пускать на самотек, как можно скорее необходимо обратиться к специалисту за помощью: клиническому психологу, психиатру, психотерапевту.
Кроме того, вялость, сонливость и апатия могут быть признаками заболевания, например, щитовидной железы.