Как научить мозг учиться, запоминать и забывать

Эти приёмы помогут усвоить новое и избавиться от ненужного.

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Общие правила организации учебного процесса

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Делайте перерыв каждые 20-40 минут, так как мозгу необходим отдых. Не зря уроки в школе длятся 40 минут. Это помогает быть в оптимальной концентрации. Если переборщить со временем, то большой пользы от процесса обучения не будет. Мозг начнёт зависать, так как ему потребуется время на обработку информации.

Не отвлекайтесь на посторонние дела

Многие совмещают обучение онлайн с параллельными делами: готовкой, уборкой, пролистыванием соцсетей или ответом на сообщения. Однако это ухудшает сам процесс изучения и запоминания. Даже чай с печеньем отвлекает мозг, так как он начинает анализировать вкусы и в организме запускаются новые процессы. В перерыве вполне можно выпить чай, погулять или послушать бодрящую музыку.

Время для обучения

Мозг наиболее активно работает утром в период с 8 до 10 утра и вечером с 8 до 11 вечера. Во время сна также активно идёт синтез информации. Поэтому, если повторить перед сном материал, он запомнится лучше.

Физическая активность

Чем больше вы сидите и меньше двигаетесь, тем хуже начинает работать мозг. Ходите, танцуйте, делайте импровизированные движения во время перерывов. Это обогатит мозг кислородом и положительно скажется на процессе запоминания.

Общее физическое состояние

Если у вас болит голова, вы сильно устали или не выспались, то процесс обучения будет бессмысленным. Не помогут кофе, чай и другие энергетические напитки. Лучше выпить таблетку от головной боли, погулять или лечь спать.

Привычка учиться

Если сделать обучение каждодневным процессом, желательно в определённое время, то мозг привыкнет учиться и ему будет это нравиться. Главное, не перегружать его информацией, грамотно распределять нагрузку, давать возможность отдохнуть.

Запахи и звуки

Посторонние звуки и запахи могут отвлекать от процесса обучения. Мозг будет анализировать, опасно это или нет. Если это запахи еды, то начнётся автоматический анализ того, чем это пахнет, вкусно это или невкусно.

Однако если добавить в процесс обучения эфирные масла и каждый раз использовать их в аромалампе или капать на аромакамень, то их воздействие будет положительно влиять на процесс запоминания. Особенно хорошо использовать эфирные масла розмарина, лимона, петитгрейна.

Приёмы запоминания

Существуют специальные техники запоминания информации, которые делают процесс обучения более продуктивным.

Главная идея

Зазубривание материала приводит к тому, что через час вы будете помнить лишь 60% новой информации, а через шесть дней в вашей памяти останется 20% выученного материала. Осмысленная информация запоминаете в девять раз быстрее и откладывается в долговременной памяти на более длительный срок.

Эффект бутерброда

Лучше всего запоминается информация, расположенная в начале и в конце текста. Это можно использовать для запоминания текста. Для этого выделите наиболее сложные части материала и заучивайте их первыми либо последними.

Повторение

Чем чаще мы воспроизводим выученный материал, тем дольше он хранится в нашей памяти. Не зря после школьных каникул всё начиналось с повторения. Существует метод интервальных повторений, который помогает запоминать информацию любых объёмов.

Если запомнить нужно что-то короткое и важно сделать это очень быстро, то алгоритм повторения, следующий:

Если запомнить нужно большой объем информации на неделю, то принцип следующий:

Конспекты

Многочисленные исследования показали, что, когда записываем, а не просто слушаем новую информацию, мы лучше её запоминаем. Используйте, списки, нумерацию, рисунки, символы, цветные маркеры. Это включит в запоминание процесс творчества и усилит эффект.

Меняйте локации

Новая информация, накладываясь на данные похожего типа, которые уже есть в вашей памяти, усложняет процесс запоминания. Большое количество незнакомых сведений тоже усложняет процесс запоминания. В таком случае информацию можно разделить на логические блоки и изучать каждый блок в разных помещениях: кухня, зал, прихожая, ванная, туалет, балкон, улица, кафе, транспорт, парк и так далее. Смена обстановки поможет избежать перемешивания информации.

Мнемотехники

В основе мнемотехник лежат ассоциативные связи.

Придумайте мини-рассказ. Это могут быть специальные фразы, которые вы придумаете: например, расположение цветов радуги мы помним благодаря выражению «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» (красный/оранжевый/жёлтый/зелёный/голубой/синий/фиолетовый).

Напевание информации. Пойте, придумывайте мелодию или накладывайте информацию на уже знакомую. Многие выучили английский алфавит благодаря песенке ABC song. Если вы легче запоминаете информацию на слух, найдите её в формате аудиокниги или запишите сами на диктофон.

Визуализация. Диаграммы, графики, мемы, смайлы, знаки, символы — создавайте свои картины из информации. Главное, чтобы вы сами помнили, про что это.

Как научить мозг забывать

Бóльшая часть полученной информации без постоянного использования начинает забываться. Мозг считает её ненужной, и она откладывается в глубокие слои бессознательного. Это касается не только иностранного языка, цифр, стихов, правил, но и всех других данных.

Чем чаще вы используете данные, тем сложнее их забыть. Чем более эмоциональной и болезненной является информация, тем сложнее её забыть. Мозг хранит все неприятные события как защиту от повторения. Для него важно это помнить, чтобы защитить вас.

Существуют техники, которые позволяют уменьшить эмоциональную реакцию на событие прошлого. При «забывании» мозг стирает не воспоминание как таковое, а комбинацию сенсорных восприятий. При этом общие сцены и ситуации забываются проще, чем поступки людей. Так как при личном контакте добавляется сильная эмоциональная составляющая. И такой обширный пласт информации, состоящий из ощущений и воспоминаний, удалить гораздо сложнее.

Для того чтобы что-то забыть, нужно очень хорошо это вспомнить и мысленно перенести в телевизор с огромным экраном. Просмотрите на этом экране в мельчайших подробностях всю неприятную историю. Можно во время просмотра нажать на «паузу» и увидеть отдельные детали. Прослушайте несколько раз малоприятные фразы, которые вас больно ранили. А потом мысленно отключите звук.