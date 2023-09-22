Психолог перечислила признаки нездоровых отношений
Если отношения в паре ухудшают жизнь одного из супругов, значит, пришло время принять решение о расставании, считает психолог Наталия Варская. По ее мнению, если супруг несчастлив и подавлен, силы убывают, то этот брак не спасет даже наличие детей.
«Если отношения с данным человеком не улучшают, а ухудшают жизнь, например, падает самооценка, силы не прибавляются, а убавляются, состояние чаще всего подавленное, попытки исправить ситуацию ни к чему не приводят и т. п., значит эти отношения вредны для здоровья. Даже наличие детей не может служить оправданием продолжения таких вредоносных отношений. Для детей крайне важен микроклимат, эмоциональная обстановка в семье и психологическое состояние родителей», – подчеркивает психолог.
По словам Наталии Варской, принять нелегкое решение может только сам человек: никакие советы родных и друзей не смогут помочь, поскольку у каждого индивидуальный опыт, и случаи, похожие на первый взгляд, на самом деле разные.
При этом Варская подчеркивает, что для некоторых пар постоянные скандалы и выяснение отношений – это нормальное состояние, без них они не представляют себе семейной жизни.
«Бывают парадоксальные истории: супружеская пара всю жизнь живет, как бы мучаясь, со скандалами, с эмоциональными всплесками, но это их способ существования, по-другому им не живется, и в спокойных отношениях такие люди как бы затухают, им тоскливо, хотя вроде бы как раз все хорошо», – отмечает психолог.