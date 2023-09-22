Психолог перечислила признаки нездоровых отношений

«Если отношения с данным человеком не улучшают, а ухудшают жизнь, например, падает самооценка, силы не прибавляются, а убавляются, состояние чаще всего подавленное, попытки исправить ситуацию ни к чему не приводят и т. п., значит эти отношения вредны для здоровья. Даже наличие детей не может служить оправданием продолжения таких вредоносных отношений. Для детей крайне важен микроклимат, эмоциональная обстановка в семье и психологическое состояние родителей», – подчеркивает психолог.