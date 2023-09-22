Психолог объяснила, как вести себя с «токсиками»

Психолог Комарова: не стоит пытаться изменить «токсичного» человека. Зачастую, говоря о ком-нибудь «токсик», мы просто навешиваем на него ярлык, клише. Глубинная причина такого поведения с нашей стороны — отсутствие гибкости, неумение выстраивать личные границы и отличать реальные факты от собственных интерпретаций. Кандидат психологических наук Светлана Комарова в беседе с «Секретом фирмы» объяснила, как действовать с людьми, которые кажутся нам «токсичными».

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Как поставить себя перед «токсиком»

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«Токсичный человек» — ещё 10 лет назад это выражение было в диковинку. Но в 2018 году «токсичный» (toxic) стало словом года по версии Оксфордского словаря. С тех пор оно повсюду, его безудержно эксплуатирует популярная психология, всевозможные коучи и эксперты по отношениям.

В медицинской психологии термина «токсичный человек» никогда не было и по-прежнему нет. По словам практического психолога Светланы Комарова, слово «токсик» — это модный ярлык. Однако ничего хорошего в нём нет. Ведь клише в отношении других людей лишают нас необходимости думать, анализировать ситуацию.

Ярлык «токсичный» очень удобно приклеивать к чему угодно: «токсичная атмосфера», «токсичный человек», «токсичные отношения» и т. д. В этих фразах и интонациях сразу слышна внешне обвиняющая позиция — мол, с той стороны идёт явная или скрытая угроза и агрессия, а сами мы тут как бы не при делах.

«Каковы глубинные причины такого поведения? Если кто-то, как вам кажется, токсичен или вреден, это означает, что, скорее всего, вы не можете строить отношения и создавать уровни личных границ в них», — объяснила психолог.

Вот какие бывают границы:

Плотные, непроницаемые — вы словно ёж, к которому абсолютно никто не может подойти и просто что-то спросить.

Проницаемые — вы выбираете и принимаете информацию выборочно, ту, которая вам нужна.

Подвижные — вы понимаете, с какими людьми какие отношения можно строить и как себя вести. Это называется гибкостью.

«Если вы выстраиваете подвижные личные границы, то вы либо вообще не попадётесь на "токсичных" людей, либо подобные люди, даже если они будут в коллективе, в отношении вас будут вести себя адекватно», — сказала Комарова.

А что, если «токсик» — начальник или родной человек?

Что делать с отношениями, со своим супругом, с ребёнком? Зачастую это первое, что хочет понять человек, когда приходит на приём к психологу.

«На самом деле мы не можем никого изменить. Единственный человек, с которым вы реально можете что-то сделать – это вы сами. Поэтому если вдруг вам кажется, что вокруг вас "токсичные люди", "агрессоры", на вас нападают, то надо определить: а действительно ли это всё происходит или же это ваше восприятие ситуации, оценочное суждение», — объяснила Комарова.

Первым делом она посоветовала отделить факты от их интерпретации. Сделать это очень просто: когда описываете ситуацию, используйте преимущественно существительные и глаголы, а не прилагательные и наречия. Факт всегда отвечает на вопросы: что, где и когда конкретно произошло. Кто и что сказал (по возможности дословно) или сделал? Как вы на это отреагировали?

«Итак, если вы установили, что реально есть факты нарушения ваших личных границ (например, на работе это могут быть чрезмерные требования, дома — некорректные высказывания в ваш адрес, желание вас задеть и т. д.), то далее надо выработать стратегию поведения с данным конкретным лицом, чтобы защитить свои интересы», — добавила психолог.

Как выжить в токсичном коллективе

Ответ на этот вопрос прост — нужно осознавать, куда и зачем вы идёте работать. Во многих крупных компаниях есть корпоративная культура со всеми её минусами и плюсами. В таких организациях не столько за зарплату и прогресс, сколько за возможность иметь стабильную работу, и они стремятся сохранить эту стабильность любой ценой.

«Попадание в такую административную культуру человека с предпринимательским типом мышления, желающего что-то изменить, усовершенствовать, будет восприниматься коллективом как угроза. Надо понимать, куда и зачем вы идёте работать, соотносить свою систему ценностей и возможностями данной конкретной организации, её способностями к развитию и изменениям», — объяснила Комарова.