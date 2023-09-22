3 простых способа заставить человека признаться во лжи

Не всегда сложно догадаться, что человек откровенно пытается вас обмануть, но вот заставить его в этом признаться — задачка «со звездочкой». Но психологи дают несколько лайфхаков, чтобы ваш друг или знакомый не смог долго от вас скрывать правду. Запоминаем и активно пользуемся.

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Задайте несколько вопросов

Как правило, человек, который не совсем с вами честен, будет избегать развернутых ответов. Так, он ухватится за возможность ответить либо «да», либо «нет». А потому психологи советуют поймать лжеца на закрытом вопросе (чтобы он ответил «да» или «нет»), а затем попросить дать развернутый ответ. Если человеку от вас нечего скрывать, он сам начнет рассказывать, а вот лжец знает, что сам запутается во вранье, и будет тянуть до последнего, чтобы не отвечать на вопрос, требующий пояснений.

Не бойтесь задавать неожиданные вопросы

Лжецы ненавидят, когда их застают врасплох, а неожиданный вопрос — лучший способ это сделать. Чаще всего человек, который придумал какую-то историю, не вдавался в детали, продумав лишь основные моменты. Ваш уточняющий вопрос может поставить его в тупик. Нередко лжецы начинают беситься из-за того, что понимают опасность своего положения. Обратите внимание, как человек реагирует на неожиданные и уточняющие вопросы. Волнуется и злится? Вы попали в точку!

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