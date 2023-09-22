8 ошибок, которые мешают получать удовольствие от жизни

Никак не можете угнаться за счастьем? Возможно, вы совершаете типичные ошибки, которые не дают получать удовольствие от жизни, — проверьте себя.

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Отдыхать на диване

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Малоподвижное времяпрепровождение увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а значит, может существенно испортить и даже сократить жизнь — об этом говорят результаты многочисленных исследований. Не слишком ли дорого обходятся ленивые вечера перед телевизором? Очевидно, что за рабочим столом сидеть не полезнее. Отсутствие минимальной физической нагрузки изо дня в день ослабляет организм — вы быстро устаете даже от легкой прогулки и становитесь заложницей «постельного» режима. О каком удовлетворении жизнью может идти речь, если это жизнь диванного задохлика?

Избегать привязанностей

Тесное общение с другими людьми придает ценность и смысл нашей жизни. А еще невероятно полезно для здоровья. Ученые установили, что люди с прочными социальными связями живут дольше, а нахождение в долгосрочных отношениях снижает риск депрессии, самоубийства и злоупотребления психоактивными веществами. Еще одно исследование, в котором приняли участие почти 6000 человек, показало, что семейные люди могут рассчитывать на более долгую жизнь, а одинокие, напротив, в среднем умирают раньше. Будь то дружба, брак или родственники — людям нужны тесные контакты, чтобы быть счастливыми: такова наша природа.

Бояться изменений

Если человек боится малейшего отклонения от привычного порядка вещей, он лишает себя возможностей, опыта, а значит, и роста. Действительно ли вам так нравится рутина, что все новое вызывает неприязнь и страх? Попробуйте новое блюдо, новый вид спорта или даже новую дорогу до дома — вместе с яркими впечатлениями в вашу жизнь придет и удовольствие от каждого прожитого дня, ведь вы будете чувствовать, что он не прошел даром. К тому же так вы расширите кругозор и станете интересным собеседником, так как будет что рассказать.

Ненавидеть работу

У большинства людей работа занимает основную часть жизни, поэтому занятость по душе — важное условие удовлетворенности и морального благополучия. Сверхурочные и стресс буквально убивают — в Японии для этого даже есть специальное понятие «кароши», что буквально означает «смерть от переутомления». Чтобы такого не случилось, не бойтесь изучать карьерные возможности. Иногда проблема напряженности вовсе не в профессии, а в людях — не стоит терпеть неприятный вам коллектив годами.

Проводить весь день в помещении

Прогулки на свежем воздухе и времяпрепровождение на природе могут повысить уверенность в себе и улучшить способность взаимодействовать с другими. Начнем с того, что преимущества солнечного света, как и негативные последствия искусственного освещения, подробно изучены. Кроме того, исследователи обнаружили, что «приключенческая терапия» — экскурсии по дикой природе — может способствовать снижению веса и повышать самооценку, что, в общем-то, неудивительно. Найдите время хотя бы для крошечной прогулки каждый день, и ваша жизнь заметно изменится!

Мало спать

Важность здорового сна для хорошего самочувствия переоценить сложно. Не обязательно спать ровно восемь часов, если вы просыпаетесь бодрой спустя семь, у каждого человека норма своя. При этом сомневаться не приходится: регулярный недосып негативно сказывается на работе мозга и качестве жизни в целом.

Игнорировать творческие способности

Исследование Гарвардской школы общественного здравоохранения показало, что творчество помогает справляться со стрессом и тревогой, дарит положительные эмоции и снижает вероятность депрессии. Другое исследование, опубликованное в Journal of Biobehavioral Medicine, показало, что творческое письмо улучшает реакцию иммунной системы пациентов с ВИЧ. В общем, создавать произведения искусства полезно для здоровья сразу по многим параметрам — не сдерживайте себя.

Сравнивать себя с другими