Раскрыта связь между характером россиянок и типом их фигур

«Они нуждаются в заботе о ком-то. Поэтому если такие девушки свободны от отношений, то все внимание переключается на коллег или животных. Однако одиночек среди них не так много. Рядом с ними обязательно есть партнер, которого согреют своим душевным теплом», — рассказала психолог.