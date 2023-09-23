Лабковский назвал то, что поможет распознать по-настоящему счастливые отношения

Народный психолог всея Сети как никто знает тонкости отношений — между родителями и детьми, друзьями или даже возлюбленными. Неудивительно, что счастливый союз он легко распознает по одной лишь непримечательной детали. Какой именно, специалист рассказал в личном Telegram-канале.

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Вопреки распространенному мнению о том, что счастливые отношения — те, где нет измен, ссор и обмана, в действительности их отличает совсем другое, утверждает Лабковский.

«Счастливые — это прозрачные отношения. Где никому не нужно догадываться, что творится в голове у партнера», — говорит он. И неважно, о ком именно идет речь — о коллегах, приятелях или супругах.

Психолог объясняет: в здоровых отношениях можно открыто говорить о своих желаниях и обидах, а не устраивать игры в угадайку или в молчанку. Обе стороны такого союза умеют вести диалог и успешно это делают, а не пытаются прокрасться в головы друг друга, чтобы найти там причину недопонимания. И именно эта черта отличает счастливое партнерство от несчастливого.