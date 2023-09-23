Как распознать и вылечить послеродовую депрессию

Послеродовая депрессия — состояние, которое нередко возникает у женщины после появления на свет малыша.

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Что это за болезнь, как ее распознать, насколько это состояние опасно и можно ли его преодолеть, выясняла «Вечерняя Москва».

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От плохого настроения до ненависти к ребенку

По словам психолога Натальи Наумовой, послеродовая или постнатальная депрессия — это форма депрессивного расстройства, которая возникает непосредственно после родов. Обычно в таком состоянии у женщины появляются чрезмерная плаксивость, неконтролируемая подавленность настроения, сильная усталость, бессонница или повышенная сонливость, отсутствие аппетита, тревожность и раздражительность.

— Перепады настроения и нежелание кормить ребенка грудью — тоже явные признаки послеродовой депрессии, — уточнила Наумова.

Она отметила, что такой вид депрессии профессиональный эксперт видит сразу. Помимо перечисленных признаков, у женщин в таком состоянии часто происходят вспышки агрессии или плаксивости.

Как правило, настроение ухудшается с утра, а вечером женщине становится чуть легче. При этом сон становится тревожным и прерывистым, нередко сопровождается кошмарными сновидениями, добавила эксперт.

Еще одним признаком послеродовой депрессии считается двигательная заторможенность.

— Хуже всего то, что у матери могут возникать негативные эмоции к ребенку, в том числе злость, раздражение и ненависть, — подчеркнула психолог.

Причины возникновения

Обычно причин появления депрессии две. Первая связана с наследственной отягощенностью или сопутствующими заболеваниями. Вторая причина связана с новой ролью женщины: ей тяжело пока свыкнуться с мыслью, что она мать.

— Эмоциональные и гормональные трансформации тоже вносят свою лепту в стрессовые процессы, возникающие на этом этапе жизни. Они также могут спровоцировать эту депрессию, — уточнила Наумова.

Очень часто депрессивное состояние возникает и в связи с дисгармонией между супругами, если есть подозрения в изменах.

Как пережить

Если вы чувствуете, что поведение женщины после рождения ребенка резко изменилось, она стала апатичной, агрессивной и странной, «нужно бить в колокола», подчеркнула эксперт.

Следует обращать внимание на то, о чем говорит новоиспеченная мать, не угрожает ли тем, что сведет счеты с жизнью, не относится ли пренебрежительно к своему малышу:

— В таких случаях срочно нужно обратиться к специалистам, чтобы оперативно начать процесс лечения.

Крайне тяжело процесс принятия материнства происходит у одиноких женщин. Им вдвойне сложнее, поэтому близкое окружение должно за ними особенно внимательно наблюдать и помогать, пояснила специалист.

— Партнерам женщин с подобными проблемами или их окружению, когда речь идет о матерях-одиночках, следует проявить максимальную эмпатию и терпеливость, чтобы совместными усилиями преодолеть эти тяжелые этапы, — сказала Наумова.