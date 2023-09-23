Как справиться с осенней хандрой

Осенняя хандра — распространенное явление с октября по апрель, когда у многих людей ухудшается настроение, нет энергии, а единственное желание — спать.

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URA.RU собрало всю информацию, которая поможет лучше понять этот недуг и побороть его.

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Что такое осенняя хандра

Осенняя хандра, или сезонное аффективное расстройство, это эмоциональное состояние, характеризующееся грустью, апатией и отсутствием энергии в период смены сезонов. У многих людей осенью и весной происходят обострения психических заболеваний.

Осенняя хандра может проявляться в снижении активности, повышенной тревожности, вялости, депрессивных мыслях и потере интереса к самому себе.

Признаки

Признаки осенней хандры включают в себя:

Желание быть в одиночестве и избегать общения.

Снижение физической активности и трудности с мотивацией.

Усталость и сонливость.

Раздражительность.

Чувствительность к критике и обидчивость.

Негативное отношение к себе и низкая самооценка.

Переменчивость настроения.

Как бороться

Спите ночью и старайтесь проводить время на улице днем, чтобы получить хотя бы немного дневного света, даже если это серый свет.

Включайте в свой рацион такие «продукты-антидепрессанты», такие, как индейка, бананы, цельнозерновой хлеб и кисломолочные продукты.

Необходимо есть меньше жареного.

Никогда не прибегайте к самолечению, особенно это касается антидепрессантов. Если вы чувствуете, что нуждаетесь в медикаментозном лечении, обратитесь к врачу.

Если вы можете себе позволить, возьмите отпуск и отправьтесь в жаркие страны. Если это невозможно, посетите СПА-салон.

Заботьтесь о себе, слушайте свой организм и следите за разнообразием в питании. Обязательно установите правильный режим дня.

Поддерживайте себя. Найдите радость в маленьких вещах, таких как чашка кофе, расслабляющая ванна или чтение книги.

Занятия спортом положительно влияют на психоэмоциональное состояние, даже в случаях клинической депрессии. Однако некоторые эксперты рекомендуют ограничить физическую нагрузку и вместо этого посетить массажиста для снятия нервного напряжения.

Танцы являются еще одним методом борьбы с осенней меланхолией. Выбор танца в соответствии с вашим темпераментом позволяет полностью раскрыться и получить заряд энергии. Если вы предпочитаете более спокойное проявление эмоций, можно выбрать вальс.

Найдите себе хобби. Если чтение, рисование, цветоводство, рукоделие или мыловарение кажутся слишком обыденными, то можно придумать более необычное занятие. Попробуйте заняться робототехникой, освоить стихосложение или создать домашний сад бонсай.