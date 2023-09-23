5 популярных мужских манипуляций: как с ними бороться

К сожалению, при построении личной жизни нередко можно столкнуться с манипулятором, который отлично владеет методиками воздействия на партнершу.

© Unsplash

Многие женщины выделяют пять основных видов манипуляций, которые используют представители сильной половины человечества. Женский журнал kleo.ru рассказывает, как им противостоять.

Видео дня

Чувство вины

Это самый распространенный вид манипуляции. Человек пытается обвинить вас в недостойном поведении, которое якобы приводит к плачевным последствиям. Например, во время ссоры мужчина может неожиданно сказаться больным, мол, у него прихватило сердце. Обычно мужчины поступают так, когда они не правы или у них заканчиваются аргументы. Также, возможно, обсуждение затронуло щекотливую тему, которую молодой человек не хочет поднимать.

Вместо того, чтобы честно обсудить вопрос, мужчина может начать ломать комедию и притворяться «умирающим». Таким образом он внушает партнерше чувство вины. Популярные в таком виде манипуляции фразы: «Ты доведешь меня до инфаркта», «Как же тебе не стыдно!» и так далее. Для того чтобы не стать жертвой манипулятора, постарайтесь адекватно оценить ситуацию. Обратите внимание на то, когда вашему партнеру вдруг становится «плохо». Помните, что каждый сам в ответе за свое здоровье и ментальное состояние.

Отрицание очевидных фактов

Для этого метода манипуляции существует отдельный термин «газлайтинг». Мужчина отрицает очевидные факты, притворяется «не помнящим», «не видевшем» и т.д. Например, вы заметили в телефоне компрометирующую мужчину переписку. Он может удалить ее, а потом заявить, что ее никогда там не было. При этом партнер будет вести себя максимально убедительно и даже может поклясться чем угодно. Особенно искусные манипуляторы доводят женщин до того, что они начинают думать, что им действительно привиделось. Если ситуация запущена, женщине может потребоваться помощь психолога. В любом случае, нужна третья сторона, которая сможет трезво оценить ситуацию. Также следует фиксировать произошедшее, например, делать фотографии переписок.

Проецирование

Люди, преисполненные недостатков, имеют обыкновение переносить их на окружающих. Например, неисправимый лжец будет с пеной у рта доказывать даже самому праведному человеку, что тот говорит неправду. Человека, который не привык врать, это сильно обижает и может поселить в нем чувство неуверенности. Бороться с такими проявлениями сложно. Для того чтобы решить проблему, манипулятор сам должен этого захотеть. Скорее всего, потребуется помощь квалифицированного специалиста.

Угрозы

Мужчины как представители сильного пола нередко в качестве последнего аргумента используют угрозы. Они пытаются продавить женщину и навязать ей собственное видение мира. В патологических случаях может доходить до физической угрозы. Разумеется, такие отношения лучше разорвать в самом начале. Впрочем, если оба партнера заинтересованы в исправлении ситуации, опять же можно обратиться к квалифицированному специалисту, отмечает издание Marie Claire. Важно, чтобы манипулятор-агрессор видел в себе проблему и готов был с ней бороться.

Перевод стрелок