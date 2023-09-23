4 типа подруг, способных увести мужа из семьи

Разговоры о том, существует ли женская дружба, ведутся столетиями. Многие считают, что конкуренция между женщинами и желание устроить личное счастье способны ослепить представительниц прекрасного пола и толкнуть их даже на самое вероломное предательство.

© Кадр из сериала "Секс в большом городе"

Женские журнал kleo.ru рассказывает, какие подруги могут, не моргнув глазом, увести мужчину из семьи.

Видео дня

Хищницы

Такие женщины постоянно находятся в состоянии поиска партнера. Обычно на их поведение не влияет даже наличие молодого человека или законного супруга. Хищницы по максимуму используют свою женскую энергию и привлекательность, они бесконечно флиртуют и кокетничают. Такая дама точно не будет размышлять об этической стороне вопроса, если ей приглянется супруг подруги. Более того, она может закрутить с ним роман для того, чтобы самоутвердиться и показать приятельнице, что является «лучше» нее.

Командирши

Женщины этого типа считают себя правыми во всем. Они специально подбирают подруг, которые мягче по характеру. Таким дамам органически необходимо кем-то управлять и манипулировать. К сожалению, если в отношениях подруга начнет проявлять самостоятельность и перестанет слушаться «начальницу», та может пойти на крайние меры. Обычно такие женщины совращают мужей своих приятельниц для того, чтобы проучить их. Либо же таким образом они доказывают подруге, что «все мужики козлы», и ей лучше проводить больше времени в женском обществе.

Маниакальные невесты

Некоторые женщины просто бредят белым платьем и алтарем. Их главная цель в жизни – выскочить замуж. Обычно такие девушки не отличаются самодостаточностью, бывают ограниченными и редко вызывают ажиотаж у мужчин. Именно поэтому вечные невесты готовы бросаться на любого представителя мужского пола, и неважно, есть ли у него возлюбленная. Если такая девушка заметит проявление заинтересованности со стороны мужа своей подруги, она тут же забудет о приятельских отношениях и сделает все для того, чтобы завладеть сердцем мужчины. Таких «подружек» лучше держать на максимальном расстоянии, предостерегает психолог-расстановщик Юлия Хадарцева в беседе с журналом Marie Claire.

Папины дочки