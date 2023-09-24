Самые распространенные фразы манипуляторов

Самые широко распространенные фразы, которые можно услышать в диалоге с манипулятором, перечислила кандидат психологических наук Марина Гогуева.

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По ее словам, манипуляция – это непрямое сообщение во взаимодействии, когда человек преследует собственную выгоду и для него не являются ценными чувства и потребности другого.

Один из видов манипуляции – обобщение: «Ты никогда мне не помогаешь», «Проси не проси, тебе без разницы».

Другой распространенный вид манипуляции – навязывание собственных мыслей: «Делай, как я говорю, и не качай права», «Да что ты понимаешь!», «Вот поживешь с мое, тогда и узнаешь». Зачастую в ход идет давление на жалость: «Здоровья нет, сам не могу, помочь некому».

Чтобы сбить жертву психологического давления и завести ее в тупик, манипуляторы используют угрозы, запугивание, навязывание чувства вины и бойкотирование: «Не сделаешь по-моему, будет другой разговор!», «До тебя я была счастлива, ты все испортил!».

«Повышенное внимание, подарки и лесть тоже могут стать инструментами манипулятора. Его жертва начинает думать, что должна ответить добром на добро, то есть выполнить чужую волю. Красивые слова и жесты вызывают сомнения, если человек проявляет упрямство и не умеет достойно принять отказ», – отметила Гогуева.

Одна из самых безобидных разновидностей манипуляции – отвлечение от темы: «Я все сделаю позже, а сейчас идет интересный фильм. Может, посмотрим?».