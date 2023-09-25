«Медиачувствительность»: психотерапевт научила читать новости безопасно

Ежеминутно на голову человека сваливаются сотни новостей, еще десятки аналитики, еще столько же мнений и других форм контента. Обратная сторона осведомленности – постоянная тревога и негатив. Поток информации человек уже давно научился выдавать. Мастерство экологичного потребления все еще доступно не всем. Как не захлебнуться в море информации и научиться управлять этой стихией, рассказала когнитивно-поведенческий психотерапевт Кристина Прокофьева корреспонденту «ФедералПресс».

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Психотерапевт Кристина Прокофьева уверяет, что все в той или иной степени испытывают по этому поводу естественную тревогу и стремятся информировать себя о том, что происходит вокруг нас. Чтение новостей – наша нормальная реакция в ответ на тревогу в связи с этой неопределенностью.

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Кроме того, мы лучше фокусируемся на негативных новостях, нежели на положительных, то есть обладаем так называемой негативной предвзятостью. Это приводит к возникновению такого искажения мышления, как сверхобобщение, когда кажется, что вокруг все плохо, а то хорошее, что есть, начинает казаться незначительным. И это уж точно имеет последствия для психического и физического здоровья.

Ситуацию усугубляет тот факт, что новостями сейчас является не только информация, транслируемая из официальных источников, но и информация, поступающая из фейковых источников, от друзей, близких, а также из социальных сетей, где новости транслируются сквозь призму восприятия отдельных людей или групп людей.

Все это приводит к тому, что создается нескончаемый поток информации, динамика которого в разы быстрее, чем переключательная способность нашей психики. Переизбыток информации повышает уровень тревоги. Поэтому важно уметь правильно обходиться с информационными потоками, но об этом дальше.

Вдобавок к этому то, как мы реагируем на новости, определяется не самим их объективным содержанием, а тем, как мы субъективно для себя их воспринимаем.

То есть, если взять одну новость и дать ее прочитать ста людям, каждый отреагирует на нее по-своему, что объясняется исключительностью фильтра восприятия каждого отдельного человека.

Отсюда у нас такие разные реакции на новости. Например, излишняя катастрофизация, следующие за ней паника и попытки прочитать как можно больше статей, посмотреть как можно больше фотографий, перейти на огромное количество сайтов и изучить всевозможные источники, чтобы возникло ощущение контроля над происходящим (на деле это – лишь иллюзия контроля). Ошибочно кажется, что чем больше мы себя информируем, тем лучше будем подготовлены ко всему на свете. Однако это ловушка. Ведь когда информации слишком много, она далеко не вся является достоверной и важной.

Или же, наоборот, возникает обесценивание новостей и отстраненность, безразличие – как защитный механизм, который приводит к избеганию столкновения с реальностью и чувством тревоги в ответ на эту реальность. Хочется закрыть все новости и ощутить, будто ничего и не происходит. Но это тоже ловушка, так как подталкивает к уходу от реальности.

Кто-то может чувствовать раздражение, стыд, грусть, читая новости, и все это говорит о нашем отношении к содержанию новостей, а не о самом их содержании.

Лайфхаки для безопасного чтения новостей

Очень важно развивать в себе определенные навыки, чтобы грамотно потреблять поступающую извне информацию, а также сделать процесс потребления новостей безопасным для своей психики.

1. Дозирование времени, потраченного на чтение новостей

Определите время, которое вы готовы отдавать чтению новостей ежедневно, и старайтесь не выходить за его пределы. Мы хоть и не контролируем весь мир и новости о нем, но точно контролируем свое время включенности в процесс чтения новостей. Желательно, кстати, не оставлять это удовольствие на минуты перед сном.

2. Выделение времени на тревогу

Выделите 15–20 минут в день, когда вы будете тревожиться. А если тревога будет подкатывать в другое время, напоминайте себе о том, что у вас есть для этого специально отведенное время, которое наступит позже. И уж когда это время наступит, можно тревожиться в полной мере.

3. Критическое мышление

Пробуйте относиться критически к прочитанному и услышанному, особенно в социальных сетях и при личном общении. Выбирайте проверенные источники. Спрашивайте чаще себя, что конкретно вы можете сделать с тем, что только что прочитали в новостях. Если можете, то пробуйте сделать с учетом своих предпочтений и возможностей.

Если же нет, то, быть может, стоит направить свои усилия на то, на что вы действительно влияете?

4. Определение времени обсуждения новостных сводок с окружающими

Пробуйте ограничить с другими ежедневное обсуждение новостных сводок, чтобы все общение не свелось к обсуждению только лишь новостей и переживанию эмоций, с этим связанных.

5. Ограничение источников, из которых вы потребляете информацию

Выберите 2–3 источника, которым доверяете и которые публикуют фактическую и достоверную информацию без излишних эмоциональных прикрас.

6. Осознаное чтение новостей

При желании вернуться к чтению новостей снова и снова сначала спрашивайте себя: «А точно ли я нуждаюсь сейчас в прочтении этой информации? Как это отразится на мне сейчас?»

7. Жизнь

Важно, чтобы в жизни были разные процессы, а не только чтение новостей и переживания по этому поводу. Пробуйте выбрать то, во что вы готовы вовлечься и что вам нравится с учетом своих возможностей, и вовлекайтесь в это. Важно уметь искать занятие по душе в любое время, независимо от обстоятельств. Стройте планы на день заранее, ведь в наше время очень важно быть занятым.

8. Отложенное чтение

Если вас привлекла какой-то новость с броским названием, пробуйте, прежде чем прочитать ее, сначала добавить в закладки, чтобы вернуться к ней чуть позже (например, в то время, которое вы ответили на ежедневное потребление новостей). Возможно, к моменту «Х» читать уже ничего не захочется.

9. Чтение новостей в формате дайджестов

Читайте новостные сводки в сокращенном и резюмированном формате. Это благоприятный для психики вариант потреблять новости, так как он предполагает взаимодействие только с ключевыми моментами. Это сэкономит силы, время и переживания, в отличие от прочтения большого количества новостей.

«Важно помнить, что ничего не может нам навредить, если мы сами этого не допустим», – считает Кристина Прокофьева.