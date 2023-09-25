Что такое синдром упущенной выгоды и как его преодолеть

Синдром упущенной выгоды часто определяется как боязнь пропустить что-то важное и интересное.

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Как распознать этот синдром и преодолеть его, «Вечерней Москве» рассказал психиатр, психотерапевт Дмитрий Попов.

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Что это такое

У синдрома упущенной выгоды есть английская аббревиатура: FOMO (fear of missing out) — страх упустить что-то важное.

По словам специалиста, этот страх не выражает какую-то действительно насущную потребность. Это не что-то, без чего жить невозможно, но ощущается он именно так — весьма драматично.

— Ощущение, что я упускаю что-то очень важное в своей жизни или что я лишусь чего-то в будущем. Может быть, этого еще и нет у меня, но ощущение очень явное, очень реалистичное в плане практически «обладания» этим. Что вот прямо сейчас ускользает из рук, — сказал Попов.

Эксперт отметил, что источники этого страха многообразны, их можно поделить на две группы. Первая связана с состоянием зависимости. Это и зависимое поведение, и «пиратство личности», и копирование чужого опыта и так далее. В том числе это циркулярный паттерн энергии, который психологически можно видеть в «рабском» поведении и мышлении — в ощущении себя как будто бы рабом.

И вторая группа состояний, которые могут привести к синдрому упущенной выгоды, — это варианты разобщенности с самим собой. Здесь и неумение ценить или наслаждаться моментом, и неумение видеть свои потребности, и в конечном итоге неумение брать на себя ответственность.

Пациенты такого типа не знают, чего хотят. Они чувствуют, что что-то не так, но их недовольство слишком общее, фактически беспредметно, зачастую они сами не замечают его. При этом люди с таким синдромом не представляют, что с ним делать.

Они довольно деятельны и часто выбиваются из сил. В этом состоянии пациенты испытывают постоянную печаль, уныние, плохое настроение и непрекращающуюся скуку и разочарованность.

— Окружающие видят довольно дружелюбного, открытого, небезразличного и в целом оптимистично настроенного человека, который бесконечно страдает от психической и физической измотанности, упадка сил, «несчастности», который мечтает уехать в путешествие, чтобы найти хотя бы капельку счастья. Его состояние вызывает сочувствие. Его хочется поддержать, — пояснил психотерапевт.

Но в итоге постоянные сомнения во всем, смятение души и чувство усталости могут из такого человека сделать вечно раздраженного и капризного субъекта, который всегда хочет именно то, что в данный момент недоступно. Например, уехав из дома, хочет вернуться домой, а находясь дома, хочет куда-нибудь уехать, и так во всем, добавил Попов.

Другими словами, это состояние, когда живешь в чем-то другом, но только не в «сейчас», не знаешь, чего в конечном счете хочешь, во всем сомневаешься и не знаешь, как поступить. Это очень хорошая основа для развития синдрома упущенной выгоды.

Что с этим делать

Синдром упущенной выгоды — очень распространенное явление, многим сильно портит жизнь, приводя к самым неправильным решениям и потерям. Прежде всего нужно осознать его патологичность, и, если заметили у себя, надо внимательно все взвесить и пересмотреть свое отношение к ситуации.

И следующий шаг — задать себе вопрос более широкого плана: каковы мои собственные внутренние потребности и, если я хочу стать лучше, как я могу начать это реализовывать? И чтобы работа с потребностями была действительно вам полезной, нужно видеть их связь с вашими жизненными целями.