4 эффективных способа научиться говорить «нет»

Одно из самых полезных умений в современной жизни — вовремя сказать «нет». А ведь это не так просто, как может показаться.

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Если у вас есть подобные проблемы и вы часто соглашаетесь на авантюры, о которых потом жалеете, мы подготовили вместе с экспертами несколько лайфхаков, чтобы вас больше не преследовали проблемы с отказом.

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Отрабатываем утверждения

Как правило, человек, который не может отказать, попадает врасплох во время любой просьбы. В стрессе очень легко согласиться на то, в чем в принципе не планировал участвовать. Манипуляторы прекрасно это понимают и с удовольствием пользуются вашим замешательством. Чтобы подобное с вами никогда не происходило, стоит заранее отработать утверждения и выдать их собеседнику. К примеру: «Спасибо, но сейчас я не могу принять ваше предложение» или же «Сильно занят сегодня, поэтому не могу. Давай в другой раз». Со временем вы перестанете испытывать дискомфорт и смущение.

Старайтесь говорить прямо

Чем больше вы пытаетесь смягчить отказ, тем легче вас продавить. И даже не пытайтесь придумывать оправдание — говорите настолько честно, насколько позволяет ситуация. Если вас раскусят, вы потеряете доверие и конкретному человеку будет совсем невозможно отказать в будущем из-за чувства вины. Нет времени? Так и скажите. Понимаете, что не справитесь? Тоже не молчите и озвучьте причину. Ваша открытость и честность добавит вам очков доверия и уважения.

Не извиняйтесь зря

Человек, который постоянно испытывает чувство вины, даже без повода, очень быстро становится тем, на кого перекладывают обязанности, которые тот в принципе не обязан выполнять. Едва ли вам хочется стать таким человеком. Психологи утверждают, что наш отказ, особенно мотивированный, не требует никакого извинения. Вы отстаиваете свои границы, это ваше право. Напоминайте себе об этом каждый день.

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