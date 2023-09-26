Психотерапевт объяснила, как фильмы могут ухудшить состояние человека

Просмотр некоторых фильмов может ухудшить состояние человека, повысив его тревожность, если личность уязвимая, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.
«Что касается жанров, которые стоит смотреть пореже, то тут подход сугубо индивидуальный. Есть личности уязвимые, чувствительные, поэтому для этих людей просмотр кинофильмов со сценами насилия, конечно, может привести к повышению их уровня тревожности, ухудшить сон», – сказала Крашкина.
Она добавила, что кто-то смотрит детективные фильмы с натуралистическими сценами и не испытывают беспокойства. Здесь нет унифицированного рецепта.ё
«Здорового человека ни один кинопродукт не сможет погрузить в депрессию. А вот ухудшить состояние человека, который уже находится в каком-то состоянии истощения, какого-то внутреннего конфликта – да», – пояснила психотерапевт.
Она уточнила, что такое может произойти, если в кинофильм повторяет историю жизни человека и демонстрирует еще более печальные последствия. В результате кино может углубить душевные переживания и погрузить человека в еще большее состояние депрессии. При этом не существует фильмов, которые могли бы вывести его из состояния стресса.
«На уровне достаточно высоко стресса происходит, так называемое, аффективное сужение сознания. И человек с трудом воспринимает что-то другое, кроме внутреннего диалога по поводу стрессовой ситуации. Поэтому человек не воспринимает и не вслушивается в тексты фильмов, не в прослушиваемую музыку», – заключила врач.