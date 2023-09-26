Психотерапевт объяснила, как фильмы могут ухудшить состояние человека

«Что касается жанров, которые стоит смотреть пореже, то тут подход сугубо индивидуальный. Есть личности уязвимые, чувствительные, поэтому для этих людей просмотр кинофильмов со сценами насилия, конечно, может привести к повышению их уровня тревожности, ухудшить сон», – сказала Крашкина.

Она добавила, что кто-то смотрит детективные фильмы с натуралистическими сценами и не испытывают беспокойства. Здесь нет унифицированного рецепта.ё

«Здорового человека ни один кинопродукт не сможет погрузить в депрессию. А вот ухудшить состояние человека, который уже находится в каком-то состоянии истощения, какого-то внутреннего конфликта – да», – пояснила психотерапевт.

Она уточнила, что такое может произойти, если в кинофильм повторяет историю жизни человека и демонстрирует еще более печальные последствия. В результате кино может углубить душевные переживания и погрузить человека в еще большее состояние депрессии. При этом не существует фильмов, которые могли бы вывести его из состояния стресса.