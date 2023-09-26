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Психотерапевт Крашкина объяснила, как фильмы могут ухудшить состояние человека

Просмотр некоторых фильмов может ухудшить состояние человека, повысив его тревожность, если личность уязвимая, сообщила РИАМО врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Ирина Крашкина.

Психотерапевт объяснила, как фильмы могут ухудшить состояние человека
© В Подмосковье

«Что касается жанров, которые стоит смотреть пореже, то тут подход сугубо индивидуальный. Есть личности уязвимые, чувствительные, поэтому для этих людей просмотр кинофильмов со сценами насилия, конечно, может привести к повышению их уровня тревожности, ухудшить сон», – сказала Крашкина.

Она добавила, что кто-то смотрит детективные фильмы с натуралистическими сценами и не испытывают беспокойства. Здесь нет унифицированного рецепта.ё

«Здорового человека ни один кинопродукт не сможет погрузить в депрессию. А вот ухудшить состояние человека, который уже находится в каком-то состоянии истощения, какого-то внутреннего конфликта – да», – пояснила психотерапевт.

Она уточнила, что такое может произойти, если в кинофильм повторяет историю жизни человека и демонстрирует еще более печальные последствия. В результате кино может углубить душевные переживания и погрузить человека в еще большее состояние депрессии. При этом не существует фильмов, которые могли бы вывести его из состояния стресса.

«На уровне достаточно высоко стресса происходит, так называемое, аффективное сужение сознания. И человек с трудом воспринимает что-то другое, кроме внутреннего диалога по поводу стрессовой ситуации. Поэтому человек не воспринимает и не вслушивается в тексты фильмов, не в прослушиваемую музыку», – заключила врач.