7 безобидных вопросов, из-за которых вас избегают

Все мы любим говорить о себе и откликаемся на интерес к нашей персоне.

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Однако ряд безобидных на первый взгляд вопросов может оттолкнуть от вас людей и заставить их избегать разговоров впредь.

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Тебе не надоело жить на съемной квартире?

Если бы недвижимость раздавали всем желающим, смысла в этом вопросе было бы больше. Интерес к теме можно понять, но формулировка вопроса, очевидно, неудачная. Либо у человека нет возможности приобрести собственное жилье, либо готовности ввязаться в ипотеку на десятилетия вперед. А может быть, собеседник ценит гибкость и предпочитает регулярно менять место жительства? Как бы там ни было, после подобных вопросов разговаривать не хочется совсем.

А детей не думали завести?

Когда о планах по расширению семьи интересуются родные, их еще можно простить: уж больно животрепещущий это вопрос, особенно для старшего поколения, которому не терпится понянчить внуков. Постороннего человека дела семейные не касаются. Ваша любовь к бестактным вопросам настраивает собеседников против общения.

Чем занимаешься?

Этот вопрос часто используют для того, чтобы растопить лед, когда ситуация предполагает возможность общения с незнакомцем. Погоду, само собой, обсуждать скучно, но не спешите переходить к конкретике. Если уж решили перевести тему на профессиональную сферу — начните с себя. А собеседник при желании поддержит тему. Слишком явный интерес к профессии создает впечатление, что вы заводите знакомства только ради пользы, и может поставить в неудобное положение человека, которому хвастаться нечем.

И чем он тебя привлек?

В рамках доверительной беседы с подругой делиться нюансами личной жизни совершенно нормально, главное — не перейти черту между интересом и осуждением. Вам избранника приятельницы никто не навязывает, поэтому критика в лучшем случае будет истолкована как зависть, а в худшем — разговоров с вами собеседница впредь будет избегать. Если уж без ответа на вопрос вам спокойно не живется, лучше выбрать другую формулировку. Например, «Какие качества ты в нем ценишь?».

Ты случаем не болеешь?

Благие намерения и беспокойство о состоянии другого человека не делают этот вопрос по-настоящему безобидным. Звучит он как намек на плохой внешний вид, что тем более обидно, если собеседник чувствует себя лучше некуда. Уместнее будет уточнить, как человек себя чувствует, если есть реальные основания заподозрить недомогание, или поинтересоваться, как настроение. При желании собеседник признается, что чувствует себя нехорошо.

От поклонников, наверное, отбоя нет?

В ситуациях, когда подразумевается то, что такая девушка, должно быть, пользуется популярностью у мужчин, подобные вопросы порой выдают за комплимент. Еще хуже вопрос «Такая красавица и не замужем?». Как и вопросы рождения детей, замужество — тема сугубо личная. Ни наличие симпатии со стороны множества знакомых, ни выдающиеся внешние данные не гарантируют успешных отношений. А вот неприязнь после таких вопросов не заставит себя ждать.

Ты похудела?