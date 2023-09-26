Как успокоиться за минуту и не сорваться на близких

«Не секрет, что дыхательная и мышечная релаксация — эффективные способы прийти в состояние спокойствия. Дело в том, что в спокойном, расслабленном теле не может существовать тревоги. Организм просто так не работает. Только стандартная схема "посчитать до десяти" не работает», — рассказал психолог Марк Бартон в своем Telegram-канале и поделился куда более эффективной техникой для расслабления в моменте.