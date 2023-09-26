Как успокоиться за минуту и не сорваться на близких
Работа с эмоциями — комплексная работа. Но есть пара привычек, которые помогут вам приходить к состоянию спокойствия (или хотя бы снижать накал напряжения) в моменте.
«Не секрет, что дыхательная и мышечная релаксация — эффективные способы прийти в состояние спокойствия. Дело в том, что в спокойном, расслабленном теле не может существовать тревоги. Организм просто так не работает. Только стандартная схема "посчитать до десяти" не работает», — рассказал психолог Марк Бартон в своем Telegram-канале и поделился куда более эффективной техникой для расслабления в моменте.
«Итак, запоминайте. Каждый раз, когда вы чувствуете, что закипаете, нервничаете, что эмоции выходят из-под контроля, сделайте глубокий вдох на 4 счёта. Затем задержите дыхание на 4 счёта. Потом на 4 счёта выдохните. И опять на 4 счёта задержите дыхание. Сделайте несколько кругов такого дыхания», — объяснил Марк Бартон.