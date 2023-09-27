Четыре привычки, которые помогают больше зарабатывать

Проверьте, есть ли они у вас.

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Кто-то может сказать, что большие деньги любят труд и упорство, здесь поспорить трудно. Но знаете ли вы, что некоторые привычки могут стать отличным подспорьем, чтобы материальное положение лишь улучшалось? Проверьте, есть ли они у вас.

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Планирование

Многие люди предпочитают полагаться на случай, а некоторые просто ленятся распланировать жизнь хотя бы на полгода вперед. Специалисты уверены, что привычка составлять небольшой — а, может, и основательный — план позволяет добиться куда больше, чем в ситуации, когда человек плывет по течению. К примеру, решение отправиться на курсы повышения квалификации обеспечит улучшение финансового положения в обозримом будущем. Да даже четкий план на день позволит завершить куда больше дел. В результате вы можете оказаться в месте, где и не мечтали, всего лишь нужно ввести в привычку наводить порядок в мыслях и делах.

Вклад времени и средств

Сколько раз вы отказывались от лишнего стресса в виде обучения или лишней книги по вашей профессиональной теме в пользу сомнительных радостей в виде постоянных встреч с друзьями? А ведь любые ваши усилия, направленные на формирование вас как крутого специалиста, в конечном счете будут оценены по достоинству, в том числе положительные изменения коснутся и вашего кошелька. Проверено не одной тысячей успешных людей.

Распределение обязанностей

Если вы работаете на себя, но не получаете достойной финансовой отдачи, возможно, вы просто слишком много дел берете на себя? Может показаться, что отказ от помощников — прекрасная экономия, но на деле вы лишь добьетесь выгорания. К примеру, у большинства людей, решивших серьезно заняться блогингом, есть ассистенты, менеджеры, пиарщики и другие специалисты, которые хорошо знают свое дело. С мощной поддержкой добиться профессионального успеха куда проще, чем в ситуации, когда вам приходится «тащить» все на себе. Материальный успех не заставит себя ждать, как только вы освоите навык делегирования.

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