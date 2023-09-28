Как понять, что расставание с партнёром не за горами: чек-лист от психолога

Психолог Гут: о проблемах в отношениях говорят отстранённость и потеря интереса. Даже в самых идеальных отношениях бывают моменты, когда лодка любви начинает раскачиваться по тем или иным причинам. И если вовремя не решить проблему, она может привести к ухудшению отношений, а потом — и вовсе к разрыву. Как распознать опасный момент и что с этим делать — в материале ниже.

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Психолог Валерий Гут рассказал, что мужчины не меньше женщин вкладываются в отношения, поэтому искренне расстраиваются, если что-то не выходит и приходится расставаться. Но до такого можно не доводить, если вовремя отследить признаки грядущего расставания.

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Отсутствие интереса к вам (партнёр всё так же общается с окружающими и зависает в Сети, но конкретно на вас ему всё равно, вы перестаёте проводить вместе время и строить совместные планы).

Отсутствие близости (причём как физической, так и эмоциональной).

Изменение поведения (раньше был участливым и заботливым, а сейчас — сплошное безразличие).

Постоянные придирки и раздражение на любую вашу реакцию.

Изменение в режиме дня и хобби (предпочитает задерживаться на работе или зависать с друзьями, лишь бы не проводить время с вами. Могут и новые хобби появиться, о которых вам ничего не известно).

Избегание вас и вашего окружения.

Другое поведение при ссорах (раньше мог отстаивать позицию, чтобы обоим было удобно, но теперь предпочитает соглашаться и всё делать по-своему, лишь бы не тратить время на вас. Или, наоборот, теперь пойти на уступки для него просто невозможно).

Разбор вещей (может наступить желание перебрать все вещи и от чего-то избавиться, как будто эта ревизия потом сэкономит время на сборы).

По словам специалиста, эти признаки не означают, что счёт пошёл на минуты и партнёр теперь 100% уйдёт. Скорее, они намекают на то, что в отношениях есть проблемы и их хорошо бы решить. Такие изменения в поведении зачастую возникают из-за того, что партнёр чем-то недоволен и так пытается отстоять свои личные границы и привлечь внимание — не всегда осознанно.

Как решать возникшие разногласия и не доводить отношения до такого накала? Просто нужно обсуждать все возникающие проблемы. Если их не проговаривать и не решать, то отношения в определённый момент просто не выдержат и развалятся.

При этом важно понимать, что чувства могут меняться, а любовь может пройти. Поэтому если партнёр вас просто разлюбил, то хорошо бы не тратить ни его, ни своё время и разойтись мирно и с достоинством.

Как создать крепкие отношения

Изначально нужно выбирать партнёра так, чтобы взгляды на мир и ценности пары совпадали. Иначе разговоры и споры по мелочам — как вести быт, как воспитывать детей, как тратить деньги — могут привести к разрыву.

С кем лучше не создавать отношения? У кого есть: