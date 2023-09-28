Сестра узнала в новой девушке брата свою школьную обидчицу

Если общения со школьными обидчиками не избежать, нужно открыто и честно рассказать им о своих чувствах и двигаться дальше, считает коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. Такой совет она дала читательнице, у которой случился конфликт с братом из-за его новой девушки, пишет издание Mirror.

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К Нолан обратилась 20-летняя читательница, которая не знает, как преодолеть кризис в семье. Конфликт разгорелся после того, как брат признался сестре в романе с девушкой, издевавшейся над ней в начальной школе. По словам молодой женщины, она понимает, что это было давно и сейчас у нее отличная работа и замечательный парень, но никак не может справиться с охватившими ее гневом и обидой.

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Она не только придиралась ко мне, но и заставляла других в классе делать то же самое. К счастью, мы окончили разные средние школы, я преуспела, завела много друзей и училась действительно хорошо из письма читательницы.

Женщина добавила, что встречи с новой избранницей брата избежать не удастся, так как тот приведет ее на крестины их племянницы.

В ответ Нолан отметила, что полностью разделяет ее чувства, ведь школьных обидчиков забыть крайне сложно. Однако эта травмирующая ситуация осталась в прошлом, и не стоит видеть в избраннице брата ту маленькую злую девочку, какой она была больше десяти лет назад. Справиться с гневом и обидой на брата и отпустить прошлое поможет только рассказ обидчице о пережитых эмоциях.

Когда вы встретитесь, скажите ей что-нибудь вроде: «Я не знала, что чувствовать, когда брат сказал, что встречается с тобой, потому что это вернуло меня в школу, где ты издевалась надо мной в течение пары лет». Я надеюсь, что теперь она стала другим человеком и извинится.

Нолан добавила, что существует вероятность, что и сама обидчица теперь стыдится своего поведения и нервничает из-за предстоящей встречи. При этом, если она все еще осталась неприятным человеком, брат достаточно скоро узнает об этом, уверена коуч.