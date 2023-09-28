Почему женщинам приходится скрывать возраст

Стоит ли утаивать неустраивающие цифры в паспорте?

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Почти все знакомы хоть с одной женщиной, которой уже который год исполняется 27 лет. Такое желание скрыть реальный возраст, по мнению психологов, может быть обусловлено сразу несколькими причинами: некоторые из них внутренние, другие — социальные.

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Зачем женщины скрывают, сколько им лет

Страх старости и смерти

Эта боязнь заложена в каждом человеке генетически. Старость воспринимается, как приближение немощности, болезней и неминуемой смерти. К тому же, вокруг очень мало примеров пожилых, но счастливых и активных людей. А значит, вдохновению просто неоткуда взяться. Мысли об увядании настолько неприятны, что их хочется отбросить, забыть. И самый очевидный способ сделать это — отрицание.

Находясь в этой стадии, женщина может скрывать возраст и не праздновать дни рождения, чтобы не признаваться самой себе, что время течет очень быстро.

Давление общества

Кажется, современный мир единым фронтом выступает против любых дискриминаций, в том числе эйджизма. Все предрассудки о том, что в 30 лет дама уже — неликвидный товар, ведь раньше замуж выходили совсем рано, а к 17—18 многие уже становились мамами, должны были остаться в прошлом с развитием медицины, увеличением продолжительности жизни. Но этого не произошло. То ли дело в том, что стереотипы слишком серьезно укоренились в наше сознании, то ли в том, что современный мир продолжает культивировать молодость.

Именно для молодых открыты все дороги: для них шьют модную одежду, им предлагают лучшие вакансии, о них снимают фильмы. Зрелость, даже не старость, все еще воспринимается как начало увядания. С таким давлением женщине сложно не чувствовать стыд за свой возраст, а желание скрыть его становится естественным.

Культ красоты

Судя по картинкам в журналах, мир состоит только из стройных моделей с гладкими, юными лицами. Индустрия красоты, в свою очередь, предлагает такое количество различных омолаживающих средств, от кремов до пластических операций, что женщине ничего не остается, как воспользоваться всем этим.

Однажды Клинт Иствуд сказал: «Раньше пластические операции делали старики, чтобы снова выглядеть на 28, а сейчас 28-летние ложатся под нож, чтобы быть похожими на 18-летних!» Мир требует прятать старость (вспомните, как обсуждали избранницу Киану Ривза за отказ закрашивать седину), а когда кто-то произносит вслух свой возраст, все эти усилия сводятся к нулю.

Как бороться?

Чтобы перестать скрывать возраст, надо его принять. И первый шаг в этом сложном пути — понимание, что вы не способны влиять на течение времени. Оно неизбежно, не зависит от наших желаний.

Найдите пару вдохновляющих примеров: посмотрите на активных дам за 40, 50, 60… Вере Вонг недавно исполнилось 70, она прекрасна, активна и радуется жизни. Очень важно понять, что страх и предрассудки мешают испытывать удовольствие и в 30, и в 40, когда впереди еще столько приключений.