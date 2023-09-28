Психолог назвала причины зависти и подсказала способы от нее избавиться

Зависть может быть очень полезным чувством, поэтому не стоит критиковать себя за нее, считает психолог ЧУЗ «Центральная клиническая больница "РЖД-Медицина"» Екатерина Секацкая. В беседе с «Лентой.ру» она назвала причины возникновения этой эмоции и подсказала способы от нее избавиться.

© Lenta.ru

По словам Секацкой, зависть — это эмоция, возникающая в результате одной из двух мыслей: «почему у других все так хорошо, я хочу так же», или «я хочу, чтобы у других не было того, чего нет у меня». Испытывать это чувство — нормально. Психолог объяснила, что у людей есть желания, и когда они видят, как кто-то их воплощает, тогда мечта прекращается в цель, а цель уже не эмоция, а действие. В этом случае зависть работает на человека, помогая ему определить спектр своих желаний, подчеркнула врач.

Видео дня

Также эта эмоция, по ее словам, может показать человеку, что его сокровенные желания вполне достижимы, потому что они уже чья-то реальность. Если заветная мечта оказывается вполне исполнимой, благодаря зависти вполне может появиться способ ее достижения.

"Другое дело, когда все внимание направлено на слово «чья-то». Это прекрасный маркер того, что пора заняться вопросами собственной самооценки. Человек хочет, чтобы у другого этого не было часто потому, что понимает, что ему самому по разным причинам этого не достичь, не взять, не заработать. Такую историю можно приравнять к бессилию, что является очень неприятным переживанием, вследствие которого и возникает мысль: «Нет у меня, так пусть и у тебя не будет»"

При этом, отметила Секацкая, не стоит бояться чувствовать зависть или критиковать себя за это чувство. Как и любая эмоция, зависть пройдет, даже сама собой. Вместо этого она посоветовала использовать зависть: крепко хвататься за свои желания и начинать делать то, что приведет к результату.

В то же время, по словам психолога, люди часто боятся зависти в свой адрес. Объяснение этому простое: страх потерять приобретенные блага. Однако, когда страх управляет человеком, он перестает принадлежать себе, уверена врач.

"Не надо обесценивать свои достижения, списывая их на удачу. Если вы верите, что все, что у вас есть, принадлежит вам по праву или по результату, никакого страха и не возникнет. Если у вас есть то, что вам ценно, посмотрите сколько усилий вы приложили, чтобы добиться этого"